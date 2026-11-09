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Sanità, De Leonardis (FdI): “Solita disparità territoriale: Decaro sblocca il concorso per autisti di ambulanze a Bari ma non a Foggia”

Un concorso bandito nel 2019, espletato solo il 9 giugno 2025, praticamente giunto a conclusione a maggio 2026, bloccato e non ancora portato a termine. Questa è la storia del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 13 posti (poi ridotti a 6 con la riapertura termini) di operatore tecnico specializzato-autista di ambulanza (ex categoria BS) – ruolo tecnico – area degli operatori indetto dal Policlinico Riuniti di Foggia.

Vale a dire un concorso utile per sopperire a una delle tante e ataviche carenze di personale che attanagliano la sanità pugliese.

La Puglia di PD e M5S, in cui, non più tardi di qualche settimana fa, abbiamo denunciato la sagra delle ambulanze soppresse o spostate da un centro all’altro della provincia di Foggia per, evidentemente, dare l’idea di una efficienza del servizio e che, invece, è stato un modo per creare una sorta di guerra tra poveri sull’emergenza-urgenza con comunità di cittadini che si vedevano sottratti mezzi del 118 per andare a coprire i buchi del servizio in altre zone del nostro territorio.

Ecco, il centrosinistra di Decaro che sposta ambulanze come pedine e, per di più, non riesce nemmeno a colmare i vuoti delle piante organiche di chi, sulle ambulanze, ci lavora, riesce anche a creare disparità territoriali visto che questa tipologia di procedura concorsuale è stata sbloccata a Bari mentre a Foggia no.

Le unità attualmente in servizio devono ovviamente coprire i turni con straordinari e pronta reperibilità. Eppure, dopo la prova scritta del 9 giugno 2025, quella pratica di febbraio 2026 e con quella orale fissata il 27 maggio 2026, il Policlinico, il 25 maggio, due giorni prima della prova, ha comunicato ai partecipanti al concorso che la Regione Puglia ha bloccato tutto. Perché questo concorso, a differenza di altri, non è stato ancora sbloccato? Parliamo di una procedura ormai giunta quasi a compimento. Ho dunque presentato al presidente Decaro e all’assessore alla Sanità, Pentassuglia, una interrogazione urgente per comprendere quali sono stati i motivi del blocco e, soprattutto, quando si intende procedere allo sblocco della procedura per dare una risposta alla carenza di autisti di ambulanze, figure fondamentali per garantire un tempestivo servizio di emergenza-urgenza.

Lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giannicola De Leonardis