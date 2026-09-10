Campionati Nazionali Vela a Manfredonia, un’opportunità di scoperta

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I Campionati Nazionali di Vela in Doppio hanno portato Manfredonia sulla cresta dell’onda in questa settimana. Il grande evento, organizzato dalla Gargano Sailing e dalla Federazione Italiana Vela (FIV), con il supporto della Regione Puglia, ha portato in città circa 230 imbarcazioni, dunque circa 460 atleti da tutta Italia, assieme a staff, famiglie, dirigenti ed altre figure che hanno contribuito a far registrare un importante picco di presenze considerando il periodo dell’anno.

Le immagini delle regate hanno incantato gli appassionati ed anche i sipontini curiosi che, grazie ai Campionati Nazionali di Vela, hanno potuto guardare la propria città ed il proprio mare con occhi diversi, riscoprendone la bellezza ed il potenziale.

Campionati Nazionali di Vela: gli eventi di formazione

Assieme alle accese contese sportive, che volgeranno oggi al termine consegnandoci i campioni d’Italia, il lavoro di organizzatori e partner ha portato a diversi eventi collaterali: su tutti, la spettacolare cerimonia d’apertura, dalla parata nelle vie del centro all’emozionante momento vissuto al FIVillage allestito in Largo Diomede.

In quest’area, dedicata all’assistenza ed allo svago degli atleti, sono presenti numerosi stand. Tra i vari, si evidenzia l’opportunità di sperimentare l’e-sailing: una chance per provare questo sport in forma digitale, perfetta per i curiosi spaventati dalle condizioni atmosferiche con le quali bisogna convivere sulle imbarcazioni.

Largo anche a due convegni, tenutisi al termine delle prove del 7 e dell’8 settembre. Nel primo, denominato “We Sail For A Better Future“, riprendendo il motto della Gargano Sailing, una discussione in materia di sostenibilità ambientale, con testimonianze variegate: Cecilia Simone, Vice-Sindaca di Manfredonia, ha offerto una visione istituzionale; Giuseppe D’Amico, Vice-Presidente della FIV, ha rinnovato l’impegno federale verso la preservazione del mare, quel luogo che tanto dona ai suoi amanti; Amelia Di Leo e Lucia Ciuffreda, referenti provinciali di Plastic Free, hanno portato sul palco la lotta della loro associazione; Matteo Robustelli, amministratore delegato di Coopla Green, ha dimostrato quanto la sostenibilità ambientale e quella socio-economica possano viaggiare in parallelo ed offrire un futuro radioso.

Passando al secondo convegno, “Mente, ormoni e ruolo a bordo“, parola al prof. Giuseppe Cibelli (Medicina dello Sport, Università di Foggia). Una rapida lezione e, soprattutto, un invito a supportare la ricerca e dunque l’applicazione dei princìpi della sua disciplina.

I Campionati Nazionali Giovanili di Vela in Doppio a Manfredonia stanno per volgere al termine. Sui canali di SipoMedia disponibili numerosi contenuti su tutte le sfaccettature dell’evento. In serata, le classifiche definitive. Foto: Rita Basta.