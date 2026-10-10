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Ryanair: nuove rotte internazionali da Bari e Brindisi

Quattro nuove rotte internazionali dagli aeroporti pugliesi di Bari e Brindisi con tre collegamenti Ryanair per l’estate 2027 dal Karol Wojtyla verso Friedrichshafen, Leeds e Oslo e dall’aeroporto del Salento verso Varsavia.

I collegamenti saranno attivi a partire dalla fine di marzo. Le rotte da Bari per Friedrichshafen (martedì e sabato), Leeds (martedì e sabato) e Oslo (giovedì e domenica) avranno ciascuna una frequenza di due voli settimanali, mentre il collegamento Brindisi-Varsavia (martedì, venerdì e domenica) sarà operato tre volte a settimana.

“L’attivazione di questi nuovi collegamenti – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – conferma l’importanza di sviluppare una rete coerente con l’evoluzione dei mercati e con le esigenze del nostro territorio. La crescita dell’incoming dalla Germania e dai Paesi scandinavi, insieme ai segnali positivi che arrivano dal mercato britannico, rende particolarmente significativa l’apertura di queste nuove rotte. La connettività aerea è uno strumento fondamentale per favorire l’arrivo di nuovi visitatori e rafforzare le relazioni tra la Puglia e l’intera Europa”.

“Oslo si conferma un mercato target strategico per la Puglia, – spiega Vasile – con un potenziale che può arrivare a raggiungere i 200mila passeggeri. Il collegamento con Leeds ha un valore che va oltre la dimensione turistica, dato il grande numero di pugliesi che vive nel cuore dell’Inghilterra per motivi di studio e di lavoro. Quindi, poter contare su un collegamento diretto significa agevolare il rientro a casa e questo è davvero un bell’esempio di come l’accessibilità aerea risponda alle esigenze delle nostre comunità. Anche la rotta Brindisi-Varsavia è un segnale importante, perché conferma non il crescente interesse del mercato polacco per il territorio salentino, ma consolida il forte rapporto in essere”. (ANSA).