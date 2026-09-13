Decaro sull’arresto del volontario della Protezione Civile di Vieste: “Infangata l’immagine di una struttura che si impegna”
È stato arrestato un volontario della Protezione Civile, accusato di aver appiccato 8 incendi, tra quelli che quest’estate hanno devastato il territorio tra Peschici e Vieste.
Di fronte a una notizia che ci riempie di amarezza, desidero ringraziare le Forze dell’Ordine e la Magistratura che non hanno mai smesso di indagare per proteggere la Puglia.
Soprattutto, voglio dire grazie alle donne e agli uomini onesti della Protezione Civile.
Persone straordinarie che dal soggetto in questione sono state danneggiate due volte.
La prima, quando l’uomo ha appiccato il fuoco, esponendole a gravi rischi e costringendole a ore di lavoro asfissiante per domare le fiamme.
La seconda, quando ha scelto di infangare l’immagine di un’intera struttura che, al contrario, si spende ogni giorno per presidiare, curare e difendere le nostre comunità da calamità e pericoli.
Lo ha scritto il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro