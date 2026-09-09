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Esplosione ad Andria: Giandomenico Palmieri è una delle vittime 

Michela Rinaldi9 Settembre 2026
a large building with a clock on the side of it
Photo by diran timurian on Unsplash
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Venerdì scorso, a causa di un’esplosione in una villetta di campagna ad Andria, sono decedute due persone. Secondo gli indizi, gli uomini (quindi non si tratta di ventenni come si sosteneva all’inizio, ndr), stavano maneggiando un ordigno destinato agli assalti ai portavalori, ipoteticamente per provarlo. Le condizioni dei due corpi non avevano permesso un’identificazione immediata, dalle indagini della Procura di Trani è emerso che uno dei due è Giandomenico Palmieri, stornarese di 41 anni, mentre il secondo sarebbe un rumeno residente nella città federiciana. 

Michela Rinaldi9 Settembre 2026