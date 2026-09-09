Esplosione ad Andria: Giandomenico Palmieri è una delle vittime 

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Venerdì scorso, a causa di un’esplosione in una villetta di campagna ad Andria, sono decedute due persone. Secondo gli indizi, gli uomini (quindi non si tratta di ventenni come si sosteneva all’inizio, ndr), stavano maneggiando un ordigno destinato agli assalti ai portavalori, ipoteticamente per provarlo. Le condizioni dei due corpi non avevano permesso un’identificazione immediata, dalle indagini della Procura di Trani è emerso che uno dei due è Giandomenico Palmieri, stornarese di 41 anni, mentre il secondo sarebbe un rumeno residente nella città federiciana.