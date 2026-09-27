Bari e Noicattaro in lacrime, è morto il calciatore 17enne Gianluca Monno

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Il mondo del calcio giovanile pugliese è in lutto, la notte tra il 25 ed il 26 settembre è venuto a mancare il barese Gianluca Monno, tesserato del Noicattaro. Il ragazzo è deceduto a seguito di un incidente avvenuto nel quartiere Japigia, tra via Toscanini e via Caldarola. La sua moto si è scontrata con un’auto guidata da un altro giovane ed all’arrivo dei soccorsi il suo cuore ha smesso di battere. La polizia locale di Bari ha avviato un’indagine. Monno era iscritto all’istituto Lenoci ed era amato da tutti. Sia l’ASD Noicattaro calcio che il Free Time di Bari hanno espresso il cordoglio per la sua scomparsa, anche gli amici l’hanno ricordato sui social. Il tema degli incidenti stradali mortali in Puglia, soprattutto riguardanti i più giovani, non smette di far discutere.