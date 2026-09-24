Campionato Europeo UIM Motosurf a Manfredonia dal 2 al 4 ottobre

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dal 2 al 4 ottobre 2026 Manfredonia torna al centro della scena motonautica internazionale. La Federazione Italiana Motonautica, con la collaborazione dell’ASD Surf Boom, porta sul porto turistico Marina del Gargano il Campionato Europeo UIM di Motosurf: circa 50 piloti provenienti da tutta Europa, sette categorie in gara, ingresso gratuito per il pubblico. Un evento selezionato dalla Regione Puglia tra i Grandi Eventi Sportivi finanziati e promossi sul territorio.

Campionato Europeo Motosurf: scopriamo la disciplina

Riconosciuto ufficialmente in Italia nel 2021, il Motosurf è una disciplina in rapida espansione che unisce tecnologia, velocità e attenzione ambientale. Le tavole, leggere e maneggevoli, raggiungono fino a 60 chilometri orari grazie a motori termici o elettrici, con l’uso esclusivo di carburanti biodegradabili. Uno sport giovane, visivamente spettacolare, che trova nel contesto marino del Gargano una cornice naturale ideale.

Le categorie in gara

La competizione si articola in sette classi. La Elite è la categoria regina: tavole modificabili, prestazioni al limite. La Stock si disputa con tavole standard non modificabili. La Stock R è riservata ai giovani tra i 15 e i 18 anni; la Juniors ai ragazzi fino ai 15 anni. Completano il quadro la categoria Women e altre due classi che contribuiscono a rendere la manifestazione inclusiva e variegata per età e livello.

Gli azzurri in gara

L’Italia sarà presente con sei piloti iscritti: Lorenzo Tanda e Oleh Mihulka (Motosurf ASD), Cristian Stefania e Domenico Fania (Surf Boom ASD), Carlo Carbone e Roman Semenyuk (Motosurf ASD). Il pubblico di casa avrà dunque ragioni in più per seguire la competizione da vicino, essendoci anche atleti strettamenti conterranei.

Il programma del Campionato Europeo Motosurf

Venerdì 2 ottobre si parte con prove libere per tutte le categorie. Passando a sabato 3 ottobre, Qualifiche e, a seguire, gare dalle ore 11:00 (Heat 1, Heat 2, Heat 3). Il gran finale domenica 4 ottobre: ultime manche conclusive (Heat 4 e Finals) e Cerimonia di Premiazione.

Le gare sono accessibili gratuitamente dal Porto Turistico o in streaming sui canali ufficiali della Federazione Italiana Motonautica.

Un’occasione per la città

Il Marina del Gargano si conferma una delle location più adatte ad accogliere eventi sportivi di respiro internazionale, e il Campionato Europeo di Motosurf ne è l’ennesima dimostrazione. Un’opportunità di visibilità per Manfredonia e per l’intero territorio garganico, ma anche un appuntamento da non perdere per i cittadini: tre giorni di competizione ad alto livello, sul mare di casa, a ingresso libero.