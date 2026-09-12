Lutto a San Severo, morto tragicamente Francesco Piccaluga

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Nella tarda serata odierna, San Severo ha vissuto una tragedia. Il 36enne Francesco Piccaluga, proprietario del conosciuto “Bar dello Sport” è morto precipitando dal terzo piano di casa sua, si ipotizza un gesto volontario. Le indagini chiariranno l’accaduto e sul posto, oltre ai soccorsi che sono stati prontamente allertati, è giunta la Polizia Scientifica. La città è sotto choc, il giovane titolare era amato da tutti e non c’era nulla che facesse presagire una decisione simile. Anche la società del San Severo Calcio, di cui Piccaluca era socio contribuente da diversi anni, ha espresso il suo dolore sulle pagine social.

Foto: San Severo Today (Instagram)