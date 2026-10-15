Rally Porta del Gargano 2026 – Preview e Orari dell’Evento

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Tornano ad accendersi i motori e a far sentire il loro rombo sul Gargano, in occasione della 16ª edizione del Rally Porta del Gargano, gara valida per l’8ª zona della Coppa Rally di Zona (CRZ).

Il Gargano apre, ancora una volta, le sue magnifiche porte e gli scenari da cartolina, che la nostra terra sa sempre offrire, al rombo dei motori in occasione del weekend del 17 e 18 ottobre.

I diversi equipaggi si sfideranno su un totale di 66,04 km di prove speciali, con 198,61 km di trasferimenti per raggiungere le varie tappe, le cerimonie e, naturalmente, il parco assistenza. Un notevole cambiamento rispetto alla passata stagione, che prevedeva quasi 40 km in più di trasferimento.

Come da tradizione, la gara è valida per la CRZ – Coppa Rally di Zona – precisamente per l’ottava zona, che per l’edizione 2026 comprende cinque rally complessivi, di cui ben due si disputano sul Gargano: il Rally Costa del Gargano, già corso a fine maggio, e il Rally Porta del Gargano, che è valido come ultima gara del calendario della CRZ Zona 8.

Il programma e gli orari dell’evento

L’evento, rispetto all’edizione 2025, ha subito notevoli modifiche alle prove speciali e alla logistica generale, oltre a una riduzione di 40 km di trasferimento per tutti gli equipaggi iscritti.

L’evento prenderà il via sabato mattina alle 9:30 con lo shakedown di 2,99 km, che terminerà alle ore 13:00.

A differenza di quanto accade abitualmente, il tratto utilizzato per lo shakedown non fa parte di un percorso regolare di gara, poiché si svolgerà in una zona vicina alla città di Vieste e lontana dalle prove speciali che attenderanno i concorrenti nella giornata di domenica.

Lo start ufficiale della gara è previsto sabato pomeriggio alle ore 16:00 a Vieste in località Marina Piccola, dove si terrà la consueta cerimonia di partenza.

Anche quest’anno, dopo il successo della passata stagione, è stata confermata la prova spettacolo, valida a tutti gli effetti per la classifica, sul porto turistico di Vieste. Questa prova corrisponderà alla PS1 (ore 16:15) e sarà poi ripetuta come PS2 alle 18:49. Difatti, saranno le uniche due prove del sabato.

Le prove spettacolo, pur sembrando tranquille e di pura esibizione, possono nascondere varie insidie. Basta una minima disattenzione per compromettere l’evento, oltre a tempi e risultati per gli equipaggi.

La giornata si concluderà con l’ingresso delle vetture nel parco chiuso, che aprirà alle 19:00 di sabato e si chiuderà alle 09:00 di domenica.

La giornata di domenica sarà influenzata dai vari cambiamenti rispetto alla passata edizione e caratterizzata da un programma più intenso che mai, con prove nella zona di Vico del Gargano, San Menaio e Peschici, tratti tanto affascinanti quanto tecnicamente impegnativi ed insidiosi.

A Vico del Gargano si correranno la PS4 e la PS8, rispettivamente alle 10:26 e 13:59, a San Menaio la PS5 e la PS9, rispettivamente alle 11:02 e 14:35, mentre a Peschici ci sarà la novità di quest’anno.

La prova denominata “Peschici” nelle passate edizioni sarà in senso di marcia invertito e verrà sdoppiata, in mattinata, in due prove speciali: la “Kalena” e il “Telegrafo”.

La prima sarà valida come PS3 e PS7, che si disputeranno alle 10:02 e alle 13:35, mentre la seconda sarà valida come PS6 e PS10, che prenderanno il via alle 11:32 e alle 15:05.

Nel pomeriggio si correrà l’ultima prova, in cui i piloti dovranno dare il tutto per tutto per confermare o ribaltare le sorti di una classifica che non è mai certa sulle strade del Gargano.

Per quest’ultima speciale ritornerà la prova unica “Peschici”, valida come PS11 e ultima prova dell’evento, che prenderà il via alle 17:35 e sarà in senso opposto di marcia rispetto alla prova tradizionale delle ultime edizioni.

L’evento si concluderà con la cerimonia di premiazione presso Marina Piccola a Vieste, dove l’arrivo delle prime vetture al traguardo è previsto per le 18:30.

Rally Porta del Gargano 2026: Chi Sono i Protagonisti

Saranno 37 gli equipaggi iscritti al via, pronti a darsi battaglia sulle spettacolari prove del promontorio garganico, senza però dimenticare di godersi il suggestivo panorama che solo il Gargano sa offrire.

Favorito d’obbligo è Giuseppe Bergantino, affiancato da Mirko Di Vincenzo su Skoda Fabia R5 Rally2 del team New Jolly Motors.

Il pilota di Manfredonia è il dominatore assoluto della competizione, con 12 vittorie totali, di cui cinque consecutive. Serie ancora all’attivo, che il pilota sipontino vorrà tenere viva ancora per molto.

Trattandosi della sua gara di casa – insieme al Rally Costa del Gargano – Bergantino conosce ogni curva e ogni insidia di queste strade.

Sarà interessante vedere se riuscirà a confermarsi ancora una volta e a regalare spettacolo dopo la prestazione magistrale dello scorso anno, in cui riuscì a recuperare la penalità di 1 minuto per essere arrivato in anticipo al controllo orario.

Appuntamento a sabato pomeriggio per tutti gli appassionati che vorranno vivere da vicino le emozioni del rally più atteso del promontorio!

A cura di Rinaldi Matteo Pio