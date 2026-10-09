Ambulanze: l’assessore Pentassuglia conferma la postazione “Manfredonia 2” e per 12 ore giornaliere la “Cerignola 2” e “Torremaggiore 2”

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Rete di emergenza-urgenza: rimodulato il Piano di contingenza della ASL Foggia. L’assessore alla Salute Pentassuglia conferma in accordo con ASL FG e Comuni la postazione “Manfredonia 2”

Riattivate per 12 ore giornaliere “Cerignola 2” e “Torremaggiore 2”. A seguito dell’interlocuzione dell’assessore alla Salute Donato Pentassuglia con la dirigenza di ASL FG, sulla base dell’analisi dei dati di attività, è stato rimodulato il Piano di contingenza della rete di emergenza-urgenza della ASL Foggia, con l’obiettivo di ottimizzare l’impiego delle risorse umane disponibili e garantire una risposta assistenziale adeguata alle esigenze del territorio.

Nelle more della definizione del piano generale dell’emergenza-urgenza, attualmente interessata da un più ampio processo di rimodulazione a livello sono state condivise con i sindaci dei territori alcune azioni attivabili nei prossimi giorni

La nuova configurazione prevede, oltre al mantenimento in attività della postazione “Manfredonia 2”, la riattivazione per 12 ore giornaliere delle postazioni “Cerignola 2” e “Torremaggiore 2”, contestualmente alla sospensione temporanea della postazione di Stornara.

Le postazioni aggiuntive “Vieste 2” e “Vico 2” manterranno la propria funzione straordinaria e temporanea, finalizzata a fronteggiare il maggiore afflusso turistico nell’area del Gargano durante i mesi estivi. Le due postazioni saranno, pertanto, riattivate in occasione della prossima stagione estiva.

L’attuale distribuzione dei mezzi e del personale consente di assicurare il migliore utilizzo possibile delle risorse umane disponibili, tenendo conto delle caratteristiche demografiche e della rilevanza viaria dei diversi territori. In particolare, Cerignola e l’area di Torremaggiore-San Severo costituiscono snodi territoriali caratterizzati da una significativa densità di popolazione e di collegamenti.