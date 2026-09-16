Puglia, gli studenti: no a dietrofront sugli affitti brevi

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RETE PUGLIA, UDS PUGLIA: NO A DIETROFRONT SUGLI AFFITTI BREVI



“Ci preoccupa e ci allarma fortemente lo slittamento della discussione sulla normativa sulle

locazioni turistiche proposta dalla Giunta Regionale. Mentre anche la Commissione Europea

discute un quadro di norme che possa limitare il fenomeno, i cui effetti sui costi e la

disponibilità delle case per studenti e lavoratori è ormai noto, la Regione Puglia rischia di fare

un passo indietro clamoroso” dichiara Annachiara Serio, coordinatrice della Rete Puglia.

“A seguito di un percorso partecipato, con la dichiarata volontà del Governo regionale di

arrivare in tempi brevi all’approvazione della norma, lo stop emerso dagli ultimi confronti in

maggioranza ci appare come un pericoloso segnale di distanza tra i bisogni e le sensibilità

della cittadinanza e le scelte della politica. Gli studenti fuorisede vivono una vera e propria

emergenza abitativa: il costo medio di una stanza singola a Bari arriva a 426 euro al mese, una

cifra che pesa sempre più sulle famiglie e rischia di rendere il diritto allo studio sempre più

difficile da garantire.” continua Serio.



“Le forze politiche devono assumersi la responsabilità di portare a compimento un primo

passo importante per fermare un fenomeno che sta mettendo in ginocchio studenti e giovani

lavoratori delle principali città Pugliesi: la legge non è sicuramente perfetta, ma la sede per

miglioramenti e modifiche è il Consiglio Regionale, dove può svolgersi un dibattito

trasparente.” conclude Serio.