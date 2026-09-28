MotoSurf, a Manfredonia il Campionato Europeo UIM. Viscione: “Gargano con visibilità internazionale”

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Dal 2 al 4 ottobre 2026, il Porto Turistico Marina del Gargano di Manfredonia ospita il Campionato Europeo UIM di Motosurf, organizzato dalla Federazione Italiana Motonautica con la collaborazione dell’ASD Surf Boom e il sostegno della Regione Puglia, che ha selezionato l’evento tra i Grandi Eventi Sportivi di questa storica annata. Piloti da tutta Europa, sette categorie in gara, ingresso gratuito: queste le caratteristiche dell’evento che riporta la città sipontina al centro della scena globale del motosurf.

Campionato Europeo Motosurf: parla il presidente Viscione

Nella settimana che porta al grande evento, il Presidente della Federazione Italiana Motonautica Giorgio Viscione ha espresso tutta la soddisfazione per un appuntamento che consolida un percorso già avviato, soprattutto lo scorso anno con la tappa del Motosurf World Championship:

“Tornare a Manfredonia per il Campionato Europeo UIM di Motosurf significa dare continuità a un progetto che ha contribuito a rendere questo territorio un punto di riferimento per la disciplina già a partire dallo scorso anno. Grazie alla sinergia con la Regione Puglia, il Comune di Manfredonia e Marina del Gargano, possiamo ospitare un evento internazionale che porterà in Italia i migliori specialisti europei”.

Il rapporto con la struttura portuale sipontina è ormai consolidato da una partnership ufficializzata negli scorsi mesi. A tal proposito, il Presidente dichiara:

“Con Marina del Gargano si tratta del secondo anno consecutivo di collaborazione – ha sottolineato Viscione, evidenziando come eventi di questo livello vadano oltre la dimensione puramente sportiva – contribuiscono anche a promuovere il territorio e ad accrescere la visibilità della città di Manfredonia e dell’intero Gargano a livello internazionale.”

Lo sguardo è già rivolto al futuro del motosurf:

“Stiamo assistendo a un costante aumento dell’interesse verso questa disciplina e la presenza di piloti italiani al Campionato Europeo è dimostrazione di risultati concreti. Vogliamo proseguire su questa strada, offrendo opportunità ai giovani atleti, organizzando eventi di qualità e contribuendo allo sviluppo di una disciplina innovativa, spettacolare e sempre più apprezzata dal pubblico.”

Il programma

Pronti ad entrare nel vivo dell’Europeo di Motosurf: venerdì 2 ottobre prove libere; sabato 3 qualifiche e gare dalle 11:00 (Heat 1, 2, 3); domenica 4 manche conclusive e Cerimonia di Premiazione. Ingresso gratuito dal Porto Turistico, con possibilità di seguire le gare in streaming sui canali ufficiali della Federazione Italiana Motonautica.