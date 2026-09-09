Jovanotti infiamma Bari: stornello alla Toni Santagata e stoccata sul caso amianto a Barletta

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BARI – La musica, la grande festa e lo spazio per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Il concerto di Jovanotti tenutosi ieri, 8 settembre, presso la Darsena Marisabella di Bari, non è stato solo il tanto atteso recupero della data del “Jova Summer Party” precedentemente annullata a Barletta, ma anche l’occasione perfetta per l’artista di lanciare una chiara frecciatina alle autorità locali.

Come i fan ben sanno, l’evento originariamente in programma lo scorso 17 agosto era stato cancellato a causa della presenza di amianto rinvenuto nell’area dell’ex cartiera di Barletta. La decisione, arrivata dopo i rilievi dell’Arpa e il parere negativo dell’Asl , aveva suscitato non poca amarezza nello stesso Jovanotti per le tempistiche lunghe con cui le autorità sono arrivate a vietare l’area

Ieri sera, davanti all’immenso pubblico di Bari, il cantautore non le ha mandate a dire e ha scelto di affrontare l’intoppo burocratico e ambientale affidandosi all’ironia della musica. Sul palco, Jovanotti ha infatti intonato un pungente stornello prendendo in prestito le note e lo stile di Toni Santagata, celebre e indimenticato artista originario della provincia di Foggia, vero e proprio maestro del folk pugliese.

Mescolando la serietà del problema ambientale con il ritmo scanzonato e popolare dello stornello, Jovanotti ha cantato: “L’amianto è roba seria, non si può toccare, su questo sono serio e non si può scherzare” [cite: 2.2.2]. Una trovata teatrale che ha unito il folklore locale a un messaggio inequivocabile indirizzato a chi ha gestito la complessa macchina dei permessi nel barlettano, ed è stata accolta dagli applausi scroscianti dei fan.

Al netto della vena polemica trasformata in spettacolo, la serata barese si è rivelata un successo assoluto: un vero e proprio trionfo arricchito da tante sorprese musicali – come l’apprezzato duetto sul palco con Brancale – che hanno ampiamente ripagato il pubblico pugliese dell’attesa.

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