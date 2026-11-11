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Regione parte civile in procedimenti penali per reati di tipo mafioso



La Giunta, nella seduta di ieri, ha deliberato la costituzione di parte civile della Regione Puglia in due procedimenti penali con accuse di associazione di tipo mafioso.

Il primo è pendente davanti al GUP di Lecce che ha fissato l’udienza preliminare per fine mese, con imputati per il reato di associazione di tipo mafioso. Il delitto contestato, per le modalità operative e la pervasività del controllo territoriale esercitato dal sodalizio criminale, risulta di rilevante allarme sociale e si pone in netto contrasto con le azioni e gli interventi volti alla prevenzione e alla lotta alla criminalità organizzata che la Regione promuove sul territorio pugliese alla luce dei principi e delle finalità di cui alla Legge Regionale 14/2019 “Testo unico in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza”. Per la difesa della Regione è stato officiato l’avvocato interno Enrico Dellino.

La Giunta ha conferito anche il mandato difensivo all’avvocato regionale Enrico Dellino per la costituzione della Regione Puglia come parte civile nel procedimento penale pendente dinanzi al GIP del Tribunale di Bari, nei confronti di imputati – la cui udienza camerale è fissata per dicembre – per i delitti di lesioni personali, porto illegale di arma da fuoco in luogo pubblico, aggravati dalla metodologia mafiosa.

La Regione, tramite la sua Avvocatura regionale, continua quindi a costituirsi in ogni procedimento penale con reati di tipo mafioso, di particolare allarme sociale e che costituiscono gravi impedimenti allo sviluppo sociale e economico per i cittadini pugliesi.