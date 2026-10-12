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Crisi settore olio, in migliaia davanti la Prefettura di Bari

BARI – Sono già migliaia i produttori olivicoli, i frantoiani e le rappresentanze delle cooperative agricole pugliesi che, in questo momento, stanno manifestando davanti alla Prefettura di Bari. La manifestazione è organizzata da Orgoglio Olivicolo, il comitato nazionale che mette insieme tutte le realtà di base della filiera. Dall’area metropolitana di Bari in molti sono arrivati con i trattori, partendo stamattina all’alba, mentre da Taranto, Brindisi, Foggia e dalla provincia Barletta-Andria-Trani gli olivicoltori hanno raggiunto Bari in treno, auto e pullman organizzati.

RISPOSTE SUBITO!. Servono risposte dalla politica e servono subito. Entro le ore 12:00 di oggi lunedì 12 ottobre, quelle risposte dovranno arrivare alle centinaia di persone che si sono ritrovate davanti alla Prefettura di Bari a partire dalle 9.30. Orgoglio Olivicolo ha raccolto le istanze di tutta la filiera in una piattaforma di 10 richieste alle istituzioni regionali e nazionali. Saranno consegnate al Prefetto dell’area metropolitana. Le misure più urgenti, quelle su cui ottenere nell’immediatezza l’accoglimento e l’azione da parte della politica sono quattro: 1. Il riconoscimento da parte del Governo dello stato di crisi del settore olivicolo e di tutto il comparto-agricoltura, per l’attivazione immediata dei provvedimenti conseguenziali; 2. L’attuazione piena e immediata del DAO, il Documento di Accompagnamento Olivicolo, annunciato dal ministro Lollobrigida; 3. Un piano straordinario di controlli anti-frode su scala nazionale vero e verificabile; 4. Misure ad hoc di ritiro e stoccaggio del nuovo olio per sostenere il prezzo alla produzione così come previsto dalla normativa comunitaria e di sostegno finanziario per i frantoi. Orgoglio Olivicolo ha invitato tutti i sindaci dei comuni pugliesi ad aderire alla piattaforma di richieste del comitato, approvando in consiglio comunale un documento di sostegno alle rivendicazioni.

TAVOLO IN REGIONE PUGLIA. Sempre oggi lunedì 12 ottobre, dopo la manifestazione, alle ore 17 ci sarà anche Orgoglio Olivicolo al tavolo della olivicolo-olearia con ABI, l’Associazione Bancaria Italiana, convocato dall’assessore Paolicelli, che si terrà nella sede dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia.

Orgoglio Olivicolo

Uniti contro la crisi