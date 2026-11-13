Decaro su riunione unità di crisi su case di comunità e fase due delle liste d’attesa

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Sanità: case di comunità e fase due delle liste d’attesa discusse nella riunione dell’unità di crisi

L’implementazione dei servizi nelle 85 case di comunità già aperte e funzionanti, il completamento dei lavori nelle altre strutture e il maggior coinvolgimento dei medici che qui potranno avere a disposizione gli strumenti di piccola diagnostica.

Sono questi alcuni degli argomenti trattati nella riunione odierna dell’unità di crisi in materia sanitaria, presieduta dal Presidente della Regione, Antonio Decaro, a cui hanno partecipato i direttori generali di aziende ed enti del servizio sanitario regionale.

La situazione delle Case di comunità, non omogenea nelle sei province pugliesi, è oggetto di costante monitoraggio per garantire allo stesso tempo il rispetto degli impegni presi, la razionale distribuzione dei servizi sul territorio e la presenza costante di personale medico e infermieristico. L’obiettivo resta quello di organizzare una rete integrata che fornisca al cittadino un’assistenza di prossimità, diversificata a seconda delle effettive esigenze.

Per quanto riguarda le liste d’attesa nella fase 2 le aziende e gli Enti hanno attivato circa 90mila prestazioni. La maggior parte di esse (41,9%) riguarda le visite specialistiche seguite dalla diagnostica per immagini (38,6%), dalla diagnostica con altra strumentazione (11,6%) e dagli interventi (7,3%). La direttrice dell’Aress ha ricordato l’importanza della presa in carico effettiva per garantire le cure necessarie al paziente e allo stesso tempo per evitare un eccessivo ricorso alle prime visite che, in caso di pazienti cronici ed oncologici, tali non sono. Il Policlinico di Bari, in questa fase, si è concentrato su percorsi definiti, a cominciare da quelli riservati ai pazienti oncologici. Da 10 giorni l’azienda barese ha attivato un numero di telefono riservato ai pazienti in carico alla struttura, numero a cui si sono rivolte già 120 persone. Anche nell’Irccs de Bellis l’azione si sta concentrando sui pazienti oncologici e sul richiamo costante dei pazienti reso possibile anche grazie ad un’app che monitora prenotazioni e disponibilità.

Durante la riunione, il presidente ha voluto ribadire la necessità, da parte di chi utilizza fondi pubblici e lavora per la comunità, di prestare particolare attenzione alla questione etica, punto di partenza imprescindibile per il governo regione.