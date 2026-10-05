Virtus Sammarco, si riparte con entusiasmo!

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I biancorossi non si sono arresi e la “giustizia” si è fatta avanti, infatti dopo il pareggio dei play off contro l’Atletico Monte Sant’Angelo, per i leoni era prevista la Seconda Categoria, grazie ad un ripescaggio sono volati in Prima. Il campionato è appena iniziato e si lavora giorno dopo giorno per ottenere buoni risultati. Il dottor socio fondatore Maurizio Tolfa ed il centrocampista Michele Vocale hanno rilasciato alcune dichiarazioni.

Dott. Maurizio Tolfa: “In tre anni siamo riusciti a portare questo club in Prima Categoria, non è scontato. <Siamo gente che campa di calcio>, il padre del presidente è stato uno dei primi calciatori di San Marco, si parla degli anni ‘30. Rispetto agli scorsi anni abbiamo maggiore difficoltà ad inserire, ci sono maggiori distrazioni, però faremo di tutto per far crescere il prestigio di questa squadra”.

Michele Vocale, classe ‘02, centrocampista centrale, ha risposto in maniera pacata alle domande poste: “Quest’anno credo si vivranno maggiori emozioni, dopo tanti sacrifici siamo riusciti a raggiungere ottimi risultati, però questo è solo l’inizio. Anche l’organico è stato ampliato, ci sono diversi nomi <importanti>. Abbiamo un buon rapporto con l’altra società, è giusto essere uniti, tra l’altro conosco quasi tutti i ragazzi dell’Asd San Marco. Bisogna investire sui giovani, il divertimento deve andare di pari passo con la formazione”.