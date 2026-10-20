Atletico Gargano: parla Domenico Lucatelli, il capitano cresciuto al “Raffaele Spina”

Il giovane difensore (2000), Domenico Lucatelli, gioca nell’Atletico Gargano da 10 anni ed indossa la fascia da capitano da ormai due anni, ha raccontato la sua esperienza.Domenica Lucatelli: “Ciò che...

Il giovane difensore (2000), Domenico Lucatelli, gioca nell’Atletico Gargano da 10 anni ed indossa la fascia da capitano da ormai due anni, ha raccontato la sua esperienza.

Domenica Lucatelli: “Ciò che mi lega a questo team è il senso d’appartenenza, Peschici e Vieste sono due realtà unite. Tanti ricordi, alcuni bellissimi, come le tante vittorie ed i momenti passati insieme anche fuori dal campo, alcuni brutti, come la perdita di Rocco Augelli, Pietro Tusiani e Matteo Silvestri, loro sono sempre con noi. Sono capitano dall’anno scorso, la scelta di mister Sollitto mi onora, soprattutto in occasione di incontri così importanti come quella di giovedì contro il San Severo, in cui incontrerò il mio vecchio compagno di squadra Pippo Caruso, poi ci sarà il ritorno al Ricciardelli, sarà dura ma ce la metteremo tutta. Cosa serve ai giovani sportivi? Strutture adeguate ed un settore giovanile che funga da buon filtro per le prime squadre. Ringrazio tutta la gente che ci sostiene, la società in primo luogo”.