Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Attivo da aprile il nuovo volo Bari-Marsiglia

A partire dal prossimo 15 aprile gli aeroporti di Bari e Marsiglia saranno collegati con due voli diretti a settimana – giovedì e domenica – attivati da Transavia, la compagnia aerea del gruppo Air France-Klm.

Lo comunica Aeroporti di Puglia in una nota. Il collegamento da Bari è previsto il giovedì alle 16 e la domenica alle 16.35. Quello da Marsiglia è invece previsto il giovedì alle 13.30 e la domenica alle 14.05.

Il nuovo collegamento, evidenzia Adp, “rappresenta un ulteriore tassello nella strategia di sviluppo della connettività internazionale della Puglia. La Francia con oltre 1,2 milioni di pernottamenti e una crescita del 22% rispetto al 2025, si conferma mercato di particolare rilevanza per il turismo della Puglia sempre più accessibile e competitivo sui mercati esteri. In questo scenario la rotta Bari-Marsiglia assume un valore che va oltre la semplice apertura di una nuova destinazione”.

Le altre rotte attualmente attivate da Transavia sullo scalo barese sono Amsterdam, Nantes, Bruxelles e Parigi Orly.