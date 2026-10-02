Alessandro Leone
Redattore
Dalla tenera età alla ricerca di punti in comune tra le passioni tramite lo studio ed il lavoro: comunicazione, diritto, media digitali, content creation e varie sfumature in svariati settori.
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FUTSAL — Italia - Kosovo di futsal a Barletta, LIVE aggiornamenti
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Una maratona per Santa Chiara. Manfredonia per il suo Luogo del Cuore
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Starace: "I nostri territori al centro della Puglia"
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Si Può Fare, Manfredonia al centro delle politiche giovanili
21 ottobre 2026 19:32
Rally Porta del Gargano 2026 | Di Iuorio - Lazzarini vincono la 16ª edizione all’ultimo respiro
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Il Palco in una Stanza, questo weekend la rassegna pianistica Mirella Testoni
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Manfredonia, alta colonna di liquidi nella notte su viale Padre Pio
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Proteste, la Puglia in ginocchio nel silenzio dei grandi media
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Rally Porta del Gargano 2026 - Preview e Orari dell’Evento
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Manfredonia Futsal, prima giornata da brividi: in 400 allo Scaloria e 4-4 con il Byre Ruvo
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Campionato Europeo Motosurf, Manfredonia chiude in bellezza: "Questo porto diventerà un centro federale"
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