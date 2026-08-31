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Impresa Cosmano Sport: 2-2 all’esordio contro il Taranto

Nella prima giornata del campionato di Eccellenza pugliese, risultato storico per la Cosmano Sport. Al suo esordio nella categoria, la squadra di Foggia ferma sul punteggio di 2-2 il Taranto, autentica corazzata e grande favorita alla vittoria del campionato.

Taranto – Cosmano: la partita in breve

Allo stadio Nino Dimitri di Manduria, sede provvisoria in attesa della disponibilità del nuovo Iacovone di Taranto al termine dei Giochi del Mediterraneo, partono meglio i tarantini, passati in vantaggio nei primi venti minuti grazie a Javi Morales, mentre nell’apertura di ripresa arriva il raddoppio su una deviazione a seguito di un cross effettuato da Federico Angiulli. La Cosmano, però, è brava a non mollare.

Nel finale arriva la rete che accorcia le distanze, segnata da Andrea Sfrecola. La tensione cresce, fino ad esplodere al novantaquattresimo: il gol di Simone Carella (poi subito dopo espulso per la seconda ammonizione ricevuta) regala alla Cosmano una gioia immensa ed il suo primo punto in campionato.

Risultato storico per i foggiani

Un punto che scrive la storia del club foggiano, considerando la novità di questi palcoscenici ed il blasone dell’avversario. Un messaggio importante lanciato al campionato: la piccola squadra, arrivata lo scorso anno dopo un cammino encomiabile in Promozione e costruita basandosi sempre su risorse esigue e tanti giovani talenti del territorio (un apporto fondamentale è dato da giocatori sviluppati nel settore giovanile), non è intenzionata a fare la comparsa.

Fermando il Taranto, la Cosmano rilancia le sue ambizioni per la permanenza in Eccellenza e, soprattutto, per continuare a sorprendere, portando un contributo importante e positivo al calcio di Capitanata.