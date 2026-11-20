TEATRO Bottega degli Apocrifi, da stasera si Sconfina

Comincia la stagione teatrale di prosa al Teatro Comunale Lucio Dalla di Manfredonia.

Prende il via questa sera, venerdì 20 novembre, al Teatro Comunale Lucio Dalla di Manfredonia la nuova stagione di prosa Sconfina, costruita dalla Bottega degli Apocrifi insieme a Puglia Culture ed all’Amministrazione comunale (con il coinvolgimento diretto del Sindaco e dell’Assessorato alla Cultura). Ad inaugurare il cartellone, che accompagnerà la città fino ad aprile con una proposta originale per la Puglia e la provincia di Foggia tra teatri stabili, compagnie indipendenti, produzioni internazionali e danza, è Giulio Cesare. La notte della Repubblica di Marco Lorenzi: una riscrittura shakespeariana sull’uso e sull’abuso del potere scelta, come raccontato da Cosimo Severo, per aprire con uno spettacolo impegnativo e capace di stimolare il pubblico, forte di un patto cittadino già sancito dal superamento dei 200 abbonati.

Il lavoro della compagnia sipontina prosegue però anche fuori dalle mura del teatro, sulla scia della stagione ragazzi già partita nelle scorse settimane con La via dei bambini. La prossima settimana prenderà infatti il via la Scuola sociale di Teatro e Cittadinanza, progetto parallelo sostenuto da fondi regionali per l’innovazione sociale che ha raccolto l’adesione di oltre trenta partner locali tra associazioni e gruppi informali: fino a maggio si alterneranno laboratori dedicati alle donne over 50, ai giovani fino ai 25 anni, alla scrittura collettiva ed alla musica corale dell’Orchestra dei Felici Pochi (cui da gennaio si aggiungeranno due percorsi per l’infanzia), affiancati da artisti ospiti provenienti da tutta Italia e da assemblee pubbliche mensili pensate per riattivare la partecipazione e la cura dello spazio urbano.

Approfondimenti nella nostra intervista a Cosimo Severo.