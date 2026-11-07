POLITICA Starace: "I nostri territori al centro della Puglia"

Capitanata protagonista del nuovo movimento Prossima.

Quest'oggi, alla Fiera del Levante di Bari, la consigliera regionale Graziamaria Starace ha partecipato all'assemblea costituente di Prossima. Si tratta del movimento civico nato a seguito dell'esperienza della lista Antonio Decaro Presidente, rappresentando dunque da subito un riferimento importante della politica pugliese.

Presente anche il coordinamento della Provincia di Foggia, che ha già posto diversi temi da trattare. A riguardo è arrivato il commento di Starace, di seguito riportato.

Prossima, le parole di Starace

Ecco quanto dichiarato da Graziamaria Starace: "Oggi nasce una forza politica che ha scelto da che parte stare: dalla parte dei territori. Il civismo di Prossima significa dare rappresentanza a chi vive lontano dai centri decisionali e trasformare le richieste delle comunità in scelte di governo.

La provincia di Foggia è il primo banco di prova. Al tavolo della Provincia gli attori del territorio, tra amministratori e stakeholder, hanno indicato priorità chiare. Energia rinnovabile e turismo sono le leve dello sviluppo: comunità energetiche che trattengono valore sul territorio e DMO che allungano la stagione e distribuiscono l'indotto fino ai borghi. La sfida decisiva è lo spopolamento, e la si vince con servizi certi, a partire da una sanità di prossimità, dal 118 ai presidi territoriali.



Auguro buon lavoro al coordinamento provinciale: al presidente Tommaso Sgarro di Cerignola, al coordinatore Domenico Di Vito di Orta Nova e a Francesco Caserta di Troia, Libero Palumbo di Manfredonia, Pino Lonigro di Foggia, Maria Pia Patrizio di San Giovanni Rotondo, Francesco Miglio, Rosa De Vivo e Michele Santarelli di San Severo, Porzia Pinto di Vico del Gargano. È una squadra radicata nelle nostre comunità.

Da oggi Prossima ha una casa anche in Capitanata. Comune per comune, costruiamo insieme la prossima Puglia."