SportBorn tra Coppa Puglia UISP, le scuole e il Nations Tournament

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Un trofeo pugliese UISP torna a Manfredonia dopo anni di assenza. ASD SportBorn, con la squadra di Tricarico Parrucchieri e La Veranda (vincitrice della Winter League) ha conquistato la Coppa Regionale UISP di calcio a otto, al termine delle Finali Regionali disputate al Centro Champions Park Sports & Events di Nardò (Lecce) il 16 e 17 maggio. Una vittoria netta, abbondante, guadagnata con una prestazione positiva e divertente contro la Carpediem (proveniente dalla BAT), che ha lasciato pochi dubbi.

Qualche rimpianto, invece, arriva dalla semifinale: contro la Dictum Roma (squadra del comitato di Lecce che ha poi vinto il titolo regionale) una gara controllata dal punto di vista del gioco si è risolta solo ai tiri di rigore in favore degli avversari, aprendo comunque la strada alla finale della Coppa Regionale.

Grande gioia a risultato acquisito, sia per i protagonisti diretti che per tutto il Comitato UISP Foggia-Manfredonia, rappresentato dai giovani di SportBorn nella trasferta salentina. Un primo traguardo a meno di un anno dalla fondazione dell’associazione.

SportBorn: il calcio anche nelle scuole

Parallelamente alle finali regionali, si è chiuso un altro capitolo del ricco calendario SportBorn: lo SchoolBorn Tournament, torneo di calcio a sei con un format originale e preciso. Obbligatoria la presenza nelle rose solo di giocatori studenti dello stesso istituto di scuola superiore di Manfredonia.

A vincere è stata la 4C Edilizia Cinque, che ha battuto in finale la 5CM Trotta Supermercato: entrambe le squadre finaliste erano composte da studenti del Toniolo, ma tutte le comunità scolastiche hanno risposto con entusiasmo. Un torneo che ha riacceso un forte spirito: da tempo non si svolgeva un torneo scolastico aperto a tutti gli istituti, storicamente un momento di divertimento ed aggregazione rafforzando lo spirito di appartenenza.

Nations Tournament: spettacolo dal 25 maggio

Il prossimo appuntamento targato SportBorn è già alle porte e si preannuncia come il più ambizioso di sempre. Lunedì 25 maggio prende il via il Nations Tournament, a L’Arena Sport Center di Manfredonia: diciotto squadre di calcio a sei, suddivise in tre gironi, ognuna delle quali rappresenta una delle nazionali che disputeranno il Mondiale di quest’anno. Il meglio del mondo amatoriale sipontino e dintorni per un’apertura d’estate ricca di spettacolo, divertimento ed emozioni.

Il torneo è il successore spirituale della sua prima edizione, giocato in forma amichevole e non ufficiale prima della fondazione dell’Associazione. Un successo che fu la scintilla per quei giovani, l’accensione dell’entusiasmo verso l’associazionismo e l’organizzazione di una struttura in grado di dare seguito e sviluppo a quel sogno. L’anniversario verrà festeggiato con il progetto, fin qui, più coraggioso: previsto, infatti, un lavoro per il miglioramento dell’esperienza da tutti i punti di vista, soprattutto a livello mediatico.