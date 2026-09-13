Manfredonia Futsal, al Memorial Granchelli indicazioni positive

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Manfredonia Futsal ha disputato, sabato 12 settembre al Palazzetto dello sport di Lucera, la sua prima uscita pre-stagionale, prendendo parte al I Memorial Maurizio Granchelli a Lucera. Il quadrangolare porta il nome di uno dei dirigenti fondatori del Futsal Lucera, recentemente scomparso: un tributo doveroso al quale i sipontini si sono uniti con piacere per rafforzare il senso di comunità attorno a questa disciplina.

Il calcio a 5 di Capitanata si ritrova

Le quattro società maschili della provincia impegnate nel calcio a cinque federale (Lucera, CUS Foggia, Monte Sant’Angelo e Manfredonia Futsal) si sono ritrovate con spirito di amicizia e collaborazione, autentiche superstiti di un movimento che, sul territorio, ha bisogno di questi momenti per ribadire la cooperazione e l’amicizia per costruire un movimento del futsal nuovamente in grado di mettersi in risalto nel panorama nazionale.

Manfredonia Futsal: le due partite

Nella prima gara, contro il Monte Sant’Angelo, neo-promosso in Serie C1, il Manfredonia Futsal sblocca il risultato con la rete di Eros Nenna, subisce il pareggio e, allo scadere, il sorpasso: finisce 2-1. Una partita giocata alla pari, contro avversari di categoria superiore, facenti parte di un gruppo ben più amalgamato e stabile.

Nella finale per il terzo e quarto posto, contro il Futsal Lucera, tra le favorite alla vittoria del girone di Serie C2, altra prestazione equilibrata. I sipontini creano, sciupano diverse occasioni da rete e si arrendono nuovamente ad un solo gol subito a ridosso del termine. Finisce 1-0 ma, anche in questo caso, sono mancate soltanto le giuste energie nel finale.

Manfredonia Futsal: le indicazioni dello staff

La lettura di staff e dirigenza è coerente: i risultati non vanno considerati, la considerazione sulla prestazione è positiva. Un gruppo che lavora insieme da appena due settimane, composto in grande maggioranza da ragazzi giovanissimi e pochi elementi di maggiore esperienza, ha tenuto testa per entrambe le partite a squadre strutturate e di categoria superiore. Le indicazioni emerse dal campo sono state giudicate superiori alle aspettative iniziali.

Mister Miki Grassi, soddisfatto della disponibilità dimostrata dai ragazzi, mantiene il focus sul lavoro quotidiano: le lacune ci sono e vanno colmate, e l’unica strada è quella del sacrificio in allenamento. La rosa, inoltre, potrebbe presto ricevere ulteriore completamento, grazie al lavoro che il Direttore Sportivo Antonio Cotrufo, supportato dal resto della dirigenza, sta volgendo.

Il prossimo appuntamento del pre-stagione sarà casalingo: sabato 19 settembre, al PalaScaloria, arriverà un’altra squadra di fresca fondazione: la Virtus Canosa. Si disputerà la prima edizione del Memorial Pasquale & Luciano Vairo: un giusto tributo a due uomini andati via troppo presto, indissolubilmente legati a quel luogo e al futsal sipontino.

Foto: HomieSince