MarketingFest 2026, programma ufficiale. Si parte già mercoledì a Manfredonia

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MarketingFest torna con un’edizione più ampia e ambiziosa: il festival dedicato al marketing, alla comunicazione e all’innovazione si svolgerà il 19 e 20 marzo 2026 a Manfredonia presso il Regiohotel Manfredi, con un appuntamento di apertura la sera del 18 marzo in Biblioteca Comunale al Palazzo dei Celestini. L’iniziativa conferma l’intento di coltivare competenze e opportunità direttamente nel territorio, creando occasioni di networking e formazione che restino patrimonio concreto per imprese e professionisti locali.

Il comitato scientifico che ha contribuito alla costruzione del programma vede la firma di tre esperti del settore riconosciuti: Fabrizio Baldassarre, Alessandro Martemucci e Matteo De Angelis. Il loro lavoro ha orientato la scelta dei temi e la selezione dei relatori, assieme agli sforzi profusi dallo staff coordinato dall’ideatore Michele De Meo, CEO di Remark (società organizzatrice) e dalla Fondazione Re Manfredi.

Il programma del 19 marzo si apre la mattina con gli accrediti dei partecipanti alle 9:00 e prosegue con vari interventi: Cristiano Carriero avvierà le sessioni parlando di storytelling, seguito da Alessandro Martemucci con il suo “Neverending Marketing”. Si entrerà poi nel cuore delle tecnologie con Pasquale Viscanti sull’intelligenza artificiale, per riprendere nel pomeriggio con riflessioni sulla Gen Z da parte di Martina Monterisi. “Human Augmented Marketing” è il tema dello speech di Raffaele Crispino, a cui farà seguito l’illustre Enrico Foglia (ideatore del Regenerative Marketing).

Spazio alla Creator Economy conIrene Jin, alla continuità generazionale con Luca Vercesi e all’AI Readiness con Agostino Marengo. Ci sarà, alle 12:30, anche un primo workshop, tenuto da Confcommercio per illustrare il progetto “Confcommercio Shop”, realizzato per aiutare le imprese del territorio nella vendita mediante nuove piattaforme come TikTok, sia a livello commerciale che comunicativo.

Passando al 20 marzo, la seconda giornata approfondisce ulteriori temi, con Antonio Perfido su Automation Marketing e l’intervento congiunto di Cesare Amatulli e Matteo De Angelis sul branding. Seguiranno speech su Instant Marketing (Lucrezia Maria de Cosmo), un workshop pratico a cura di Caterina Garofalo (Presidente Nazionale AINEM) sul tema del NeuroMarketing e un panel sull’ecosistema del marketing coordinato da Fabrizio Baldassarre con la partecipazione di Domenico D’Antonio, Antonio De Bonis e Savino Santovito.

Nel pomeriggio sono in programma speech sul neuromarketing (Francesco Gallucci), casi aziendali come quello di Pescaria (Domingo Iudice) e l’intervento di Francesco Giorgino su marketing politico e istituzionale. In questa occasione, il noto giornalista Rai e professore riceverà il Premio Re Manfredi.

La giornata si concluderà con il panel “Quali strategie di marketing per le destinazioni turistiche in Puglia”, moderato da Rocky Malatesta e con la partecipazione di Graziamaria Starace (Assessora al Turismo e alla Promozione della Regione Puglia), Raffaele Piemontese (Assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità della Regione Puglia), Antonio Maria Vasile (Presidente di Aeroporti di Puglia) e Rocco De Franchi (Responsabile Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia).

Prima dell’apertura ufficiale, in collaborazione con il Comune di Manfredonia, è previsto un appuntamento pubblico e gratuito dedicato all’hospitality: mercoledì 18 marzo alle 18:30 nella Biblioteca Comunale di Palazzo dei Celestini si svolgerà un workshop rivolto agli operatori del turismo e della comunicazione. Dopo i saluti istituzionali degli assessori Matteo Gentile e Francesco Schiavone e l’introduzione di Michele De Meo, interverrà Danilo Beltrante (Vivere di Turismo) per discutere come marketing, comunicazione e digitale possano sostenere crescita e comunità locali.

Vi è ancora possibilità di iscriversi gratuitamente ed accedere dunque agli ultimissimi posti a disposizione per MarketingFest e per i workshop sul sito ufficiale dell’evento.

Ufficio stampa

MarketingFest 2026