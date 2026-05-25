Antonio Cotrufo è il Direttore Sportivo del Manfredonia Futsal

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Il Manfredonia Futsal comunica ufficialmente la nomina di Antonio Cotrufo nel ruolo di Direttore Sportivo.

Antonio Cotrufo: una bandiera sipontina

Antonio Cotrufo è una delle figure più rappresentative nella storia del futsal sipontino. Con il Manfredonia Calcio a 5 ha disputato quindici campionati a livello nazionale, dieci dei quali da capitano: un simbolo, dentro e fuori dal campo. La sua carriera conta anche altre esperienze memorabili: due stagioni con la Futsal Donia, con cui ha conquistato la Coppa Puglia e la promozione in C1; la vittoria del campionato con il San Ferdinando, che ha fruttato una seconda Coppa Puglia e una nuova promozione nella stessa categoria.

Appesi gli scarpini al chiodo ma ancora pieno di passione, il capitano è rimasto tale anche fuori dal parquet: ha ricoperto il ruolo di match analyst in Serie A tornando al Manfredonia C5 e, nell’ultima stagione,è stato il videomaker del Manfredonia Calcio 1932, portando risultati mediatici straordinari durante il campionato di Serie D. Tante competenze messe a disposizione della sua città, trascinato da un amore infinito per questi colori.

La figura giusta per il Manfredonia Futsal

In Antonio Cotrufo si uniscono le due qualità che il club ha cercato nel proprio Direttore Sportivo: una competenza tecnica costruita in venti anni di palcoscenici nazionali e un legame con Manfredonia indissolubile. È il profilo giusto per guidare la costruzione della rosa che affronterà il Campionato Regionale Pugliese di Serie C2 nella stagione 2026/27.

Il lavoro del nuovo DS è già iniziato: nei prossimi giorni verranno comunicati il nome dell’allenatore, di altri membro dello staff e le date dei primi stage di selezione, aperti a tutte le fasce d’età.