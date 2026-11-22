CALCIO Rimonta clamorosa, da 5-0 a 5-6 tra San Marco e Monte

Sul vantaggio del San Marco di 5-0, il Monte Sant'Angelo ribalta segnando sei reti: è storia.

Una rimonta destinata a scrivere la storia del calcio giovanile e non solo. Ha dell'incredibile quanto accaduto allo Stadio Tonino Parisi di San Marco in Lamis nel pomeriggio di sabato 21 novembre. Nel campionato Juniores Regionale U19, la sfida tra San Marco ed Accademia Calcio Monte ha scritto la storia del calcio giovanile italiano e, probabilmente, non solo.

Rimonta da film

Il San Marco era riuscito a portarsi su un larghissimo vantaggio di 5-0, con le reti di Mimmo, Del Buono, Ciavarella e le due di Santamaria. Ci si aspettava un finale di gara sereno e ormai scritto. Quanto fatto dai ragazzi allenati da mister Vittorio Telera, coadiuvato dal suo vice Gianluca Di Trani, è completamente fuori dall'ordinario.

Apre la rimonta un calcio di rigore (assegnato, va detto, su un fallo particolarmente dubbio) realizzato da Vincenzo Pesante. I gol di Angelo Rinaldi, Ruben Impagnatiello e Cristian Caterino sembrano rappresentare solo una bella reazione. La doppietta di Mauro Ferrantino, invece, ci consegna una rimonta difficile da descrivere, quasi senza precedenti nel mondo del calcio.

Una lezione per entrambe le squadre

Al termine della rimonta, bellissime le parole spese dal San Marco sulla pagina Facebook. Un'accettazione del risultato e la consapevolezza che un episodio del genere, avvenuto in una categoria giovanile, possa servire da grande lezione per la formazione di questi futuri giocatori: mai sottovalutare l'avversario e impegnarsi sempre.

I giovani della squadra di Monte Sant'Angelo non hanno mai smesso di crederci e sono stati premiati con un ricordo che rimarrà indelebile.

Una pagina di storia dello sport meravigliosa e che ha dell'incredibile. A nulla possono valere alcune apparenti indagini apparse sui social network: una partita di Juniores Regionale non è quotata sui siti di scommesse e non ha alcun valore che possa portare a loschi accordi.

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