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Manfredonia alle Finali Regionali di calcio UISP con SportBorn Tricarico

Alessandro Leone15 Maggio 2026
Manfredonia alle Finali Regionali di calcio UISP con SportBorn Tricarico. Foto: Diego Armillotta.
Manfredonia alle Finali Regionali di calcio UISP con SportBorn Tricarico. Foto: Diego Armillotta.
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Il titolo regionale pugliese di calcio potrebbe tornare a Manfredonia dopo anni di assenza. ASD SportBorn rappresenterà il Comitato UISP Foggia-Manfredonia alle Finali Regionali di calcio a 8, in programma (assieme a quelle di calcio a 11) al Centro Champions Park Sports & Events (S.P. Nardò-Copertino, Lecce) sabato 16 e domenica 17 maggio.

I protagonisti

ASD SportBorn è una giovane associazione, nata nel 2025 a Manfredonia da un gruppo di ragazzi appassionati di calcio ed altre discipline, desiderosi non solo di dare forma e struttura ai propri progetti, ma soprattutto di creare un luogo dove creare aggregazione, fare cultura dello sport e dei suoi valori e dare un posto felice e di crescita agli atleti del territorio. A meno di un anno dalla sua fondazione e prossima all’inizio di un nuovo torneo, l’ambizioso Nations Tournament con calcio d’inizio il 25 maggio a L’Arena Sport Center, SportBorn vanta oltre 250 tesserati. SportBorn si è fatta anche notare in ambito socio-culturale con la partecipazione alla scorsa edizione del Carnevale di Manfredonia come uno dei gruppi in gara.

Il neonato sodalizio si è immediatamente affiliato alla UISP mediante il Comitato Foggia-Manfredonia, presso il quale ha trovato supporto ed assistenza. Molti membri di SportBorn hanno seguito percorsi di formazione, approfittando dell’affiliazione, per sviluppare il proprio percorso sportivo e lavorativo.

La squadra che parteciperà alle finali regionali è quella di Tricarico Parrucchieri (in collaborazione con La Veranda Ristorante), il cui nucleo principale di giocatori e staff ha vinto la Winter League organizzata da SportBorn. Un gruppo variegato di giovani talenti e veterani ma, soprattutto, di amici, nato in seno al movimento socio-culturale dell’Atletico Croce.

Manfredonia in cima alla Puglia? Ecco le gare

L’avventura di SportBorn – Tricarico in Salento si aprirà sabato 16 maggio alle ore 15:30 con la sfida nelle semifinali contro la Dictum Roma, squadra del comitato di Lecce. Alle ore 17:00, invece, l’altra gara tra Carpediem (proveniente dalla BAT) e GR Taurus Immobiliare (sempre di Lecce).

Domenica 17, invece, le due finali. Alle ore 9:00, l’incontro tra le perdenti del giorno precedente per assegnare la Coppa Regionale, mentre chi vincerà la partita delle 10:00 diventerà campione di Puglia.

Nella foto di Diego Armillotta, il gruppo squadra di Tricarico Parrucchieri che ha vinto la SportBorn Winter League.

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Alessandro Leone15 Maggio 2026