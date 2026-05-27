Miki Grassi nuovo allenatore del Manfredonia Futsal

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Il Manfredonia Futsal è lieto di annunciare l’accordo con Miki Grassi come allenatore della prima squadra.

Miki Grassi: un profilo di esperienza e prestigio

Michele Pio (per tutti Miki) Grassi porta a Manfredonia un curriculum di assoluto livello, maturato in svariati anni sui palcoscenici del futsal nazionale. La sua carriera da tecnico è iniziata alla Fuente Foggia (poi Lucera), dove ha percorso l’intera scalata dalla Serie C1 fino all’A2: con il club foggiano ha conquistato una Coppa Italia di A2, raggiunto i quarti di finale nazionali scudetto con l’Under 21 e vinto un campionato regionale.

Il suo arrivo al Manfredonia Calcio a 5 corrisponde ad una pagina di storia, con il primo raggiungimento dei playoff di Serie B per i sipontini. Quello che il Manfredonia C5 ha poi costruito negli anni successivi è storia nota.

Dopo una breve esperienza a Canosa in Serie B, interrotta prematuramente da alcune problematiche, il passaggio al Giovinazzo in A2 per una stagione condizionata dal Covid, con assenze continue e spalti vuoti: centrato l’obiettivo della salvezza nei termini prefissati. Ultima tappa fin qui le tre stagioni alla Polisportiva Torremaggiore, che ha disputato la Serie C1 molisana: numerose finali e semifinali playoff, due finali di Coppa Italia regionale ed un lavoro profondo con i giovani del territorio.

Competenza e valorizzazione dei giovani

Quanto emerge dal percorso traccia il profilo del tecnico foggiano, ritenuto la figura perfetta dalla dirigenza del Manfredonia Futsal. Miki Grassi sa valorizzare le rose a disposizione ed ha saputo far sbocciare il fiore di numerosi talenti grezzi. L’ideale per una nuova squadra che riparte radicandosi nel territorio.

Una città che il nuovo mister conosce profondamente, ricordata negli anni con affetto e stima. Entusiasmo per la nuova sfida che, dunque, arriva dal profondo: la categoria di partenza non rispecchia il potenziale di questo ambiente e costruire qualcosa di solido partendo da zero è la sfida più bella che uno staff tecnico possa raccogliere.

Miki Grassi sarà presente sabato 30 maggio alle ore 16:30 al PalaScaloria, dove dirigerà le sessioni dei primi stage di selezione e avvierà il processo di valutazione dei calciatori presenti per comporre la rosa che affronterà il Campionato Regionale Pugliese di Serie C2 nella stagione 2026/27.