Francesco Giorgino riceve il Premio Re Manfredi a MarketingFest 2026

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Francesco Giorgino ha impreziosito l’edizione 2026 di MarketingFest (a Manfredonia, il 19 e 20 marzo, presso il Regiohotel Manfredi) con una lectio magistralis dal titolo “Marketing politico-istituzionale: quando il marketing incontra la politica”. Il noto giornalista Rai e professore dell’università LUISS ha offerto ai presenti una riflessione di alto profilo sul rapporto tra due mondi erroneamente posti agli antipodi, dimostrando quanto il marketing, quando si misura con la sfera istituzionale, diventi strumento di lettura del presente e di costruzione di valore, esattamente come nei processi aziendali.

La presenza di Francesco Giorgino è stato uno dei momenti più importanti di MarketingFest: il professore pugliese ha portato sul palco una visione avanzata e concreta, restituendo al pubblico spunti preziosi su un tema sempre più centrale: il modo in cui politica, istituzioni e comunicazione incidono sulla percezione dei territori e sulla loro capacità di attrarre consenso, traducibile poi in fiducia e sviluppo.

Nel corso della giornata, Francesco Giorgino ha ricevuto il Premio Re Manfredi, riconoscimento che la Fondazione ha voluto attribuirgli per il suo percorso professionale e accademico, per la qualità del suo lavoro e per la capacità di interpretare il cambiamento senza mai rinunciare alla profondità dell’analisi. Il Premio anticipa la XXXIII edizione del Premio Internazionale di Cultura Re Manfredi e l’edizione 2026 del Festival delle Terre d’Acqua, in un ideale passaggio di testimone tra esperienze che condividono la stessa idea di cultura come strumento di crescita.

A premiare il noto comunicatore pugliese è stato il Sindaco di Manfredonia Domenico La Marca, in un momento sentito e partecipato che ha sottolineato il valore del riconoscimento e il legame profondo tra il premiato e la sua terra d’origine, oltre alla gratitudine del primo cittadino.

“Conferire questo premio a Francesco Giorgino significa riconoscere una figura che unisce competenza, rigore e capacità di leggere il nostro tempo”, ha dichiarato Michele De Meo. “La sua rinnovata presenza a MarketingFest ha dato prestigio alla manifestazione e ha offerto a tutti un’occasione vera di confronto. È un onore averlo tra i premiati della Fondazione e sono certo che possa essere solo l’inizio di un percorso positivo per il territorio”.

Francesco Giorgino si è poi trattenuto con colleghi, partecipanti all’evento e organi di stampa, esprimendo apprezzamento per la manifestazione e per la vitalità culturale e professionale che ha respirato a Manfredonia. Ha sottolineato il potenziale della Puglia in materia di marketing e comunicazione, offrendo consigli e osservazioni che hanno ulteriormente arricchito il valore dell’incontro.

La presenza di una figura del suo spessore ha confermato la capacità di MarketingFest di attrarre contenuti e protagonisti di rilievo, rafforzando il profilo dell’evento e il suo ruolo nel percorso di crescita del territorio. Francesco Giorgino, con la sua autorevolezza, ha contribuito a rendere ancora più evidente l’ambizione di MarketingFest: lasciare, con formazione e costruzione di rapporti, un segno concreto nella costruzione di una cultura del marketing capace di dialogare con le istituzioni, con le imprese e con il territorio.

Ufficio stampa

Fondazione Re Manfredi

Guarda l’intervista a Francesco Giorgino de ilSipontino.net e Foggia Reporter: