La Vieste en Rose 2026 il 1° giugno, biglietti e programma online

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Si avvicina l’imperdibile appuntamento con La Vieste en Rose 2026: l’evento, promosso dal Comune di Vieste, Gambero Rosso e One Eventi, amplia il suo già ricco programma. Di seguito viene riportato un comunicato stampa diffuso in giornata.

La Vieste en Rose 2026, il comunicato

“Cresce l’attesa per La Vieste en Rose 2026 e arrivano i primi numeri che confermano il salto di qualità dell’evento: saranno circa cinquanta le cantine – selezionate tra quelle recensite nelle guide “Vini d’Italia 2026” e “Bere Bene 2026” del Gambero Rosso – presenti nel centro storico di Vieste lunedì 1° giugno, con una partecipazione che supera i confini regionali e nazionali grazie alla presenza di etichette internazionali.

Un’edizione che si annuncia tra le più ricche e rappresentative di sempre per il mondo dei vini rosati.

Con numeri in crescita, ospiti di rilievo e un programma sempre più articolato, La Vieste en Rose si conferma un appuntamento di riferimento per appassionati, curiosi e professionisti del settore, e rappresenta un’occasione strategica di promozione per il territorio del Gargano.

Accanto alla grande adesione delle cantine, prende forma anche il programma della 7^ edizione – a cui hanno lavorato in collaborazione Comune di Vieste e Gambero Rosso – che si svilupperà su due giornate, domenica 31 maggio e lunedì 1° giugno, con un calendario pensato per valorizzare il territorio e offrire contenuti di alto profilo.

Saranno infatti a Vieste giornalisti di settore e rappresentanti del Gambero Rosso, protagonisti di un’esperienza immersiva tra enogastronomia e territorio: in programma visite ad alcune cantine locali e degustazioni dedicate ai vini del Gargano, per raccontare e approfondire le identità produttive della zona.

Il programma de La Vieste en Rose

Lunedì 1° giugno si entrerà nel vivo della manifestazione con la conferenza stampa ufficiale di presentazione de La Vieste en Rose 2026, a cui seguirà uno degli appuntamenti più attesi: la masterclass condotta da Giuseppe Carrus, curatore della guida “Vini d’Italia” del Gambero Rosso, dedicata alle diverse espressioni dei vini rosati.

Dalle ore 20.00, il centro storico di Vieste si trasformerà in un grande percorso del gusto con il Wine Tasting aperto al pubblico: protagonisti i migliori rosati affiancati da stand gastronomici, musica dal vivo e intrattenimento diffuso lungo le vie della città.

L’edizione 2026, caratterizzata dal claim “Una città che brinda”, conferma così la formula vincente dell’evento: una serata che unisce degustazioni di vino rosato, cultura, spettacolo e convivialità, in uno degli scenari più affascinanti del Sud Italia.

È già possibile acquistare i biglietti sul sito ufficiale www.laviesteenrose.it. Chi sceglie l’acquisto online potrà ritirare il kit degustazione a partire da una settimana prima dell’evento presso il Punto IAT (Informazione e Accoglienza Turistica) in Piazza Kennedy a Vieste, evitando così eventuali code il giorno della manifestazione.

I ticket potranno essere acquistati anche il giorno stesso presso gli stand posizionati agli ingressi del centro storico. L’accesso all’area dell’evento è libero; la degustazione dei vini è riservata ai maggiorenni, mentre i minori potranno partecipare alle attività di intrattenimento.

La Vieste en Rose è organizzata dal Comune di Vieste, in collaborazione con Gambero Rosso e One Eventi, con il supporto dei partner AIS Puglia, IPEOA Enrico Mattei Vieste, Gelman srl, TicketSms e Tema.

Per informazioni: laviesteenrose.it“