Guardia Costiera: esercitazione a Pugnochiuso

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L’Ufficio Circondariale Marittimo della Guardia Costiera di Vieste ha svolto un’esercitazione complessa di evacuazione via mare per incendio boschivo nella baia di Pugnochiuso, per la quale è stato rilasciato un comunicato stampa di seguito riportato.

Guardia Costiera: il comunicato stampa

“Si è svolta in località Baia di Pugnochiuso nel Comune di Vieste l’esercitazione complessa “FIREVAC 2026” coordinata dalla direzione Marittima di Bari e dal Dipartimento Protezione Civile Regione Puglia e organizzata dal Comando dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste, dal Comune di Vieste, dai Vigili del Fuoco del Comando di Foggia e dal 118 di Foggia.

L’esercitazione ha riguardato la simulazione dell’evacuazione via mare degli ospiti di un Resort nella Baia di Pugnochiuso a seguito di un incendio, divampatosi nella zona boschiva a ridosso della struttura turistica, che aveva reso inagibili le altre vie di fuga. A seguire tutte le operazioni vi erano il Direttore Marittimo della Puglia e della Basilicata Jonica Contrammiraglio Donato DE CAROLIS e il Direttore del Dipartimento di Protezione Civile dott. Nicola LOPANE mentre il Sindaco del Comune di Vieste attivava presso il Palazzo di Città il C.O.C. – Centro Operativo Comunale – la struttura locale di coordinamento della gestione delle emergenze territoriali.

I Vigili del Fuoco, coadiuvati da personale della struttura regionale di AntIncendio Boschivo (A.I.B.), arrivati nell’area di emergenza, stante la compromissione delle vie di fuga a terra, richiedevano l’evacuazione via mare degli ospiti della struttura turistica di Pugnochiuso tramite il C.O.C. La Sala Operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste inviava immediatamente sul posto le dipendenti unità navali, imbarcando a bordo anche il personale medico del 118, impossibilitato a raggiungere il luogo dell’emergenza per il grande incendio divampato. Si richiedeva collaborazione alle unità navali di Guardia di Finanza e Carabinieri, per assicurare un’adeguata cornice di sicurezza pubblica alle operazioni di soccorso, e, inoltre, veniva disposta l’uscita dal porto di Vieste di due unità trasporto passeggeri per il trasbordo dei turisti dalla spiaggia. Effettuate le operazioni di soccorso in mare, i turisti evacuati venivano trasportati nel porto di Vieste e affidati alle cure del personale medico del 118 presso la Lega Navale, dove per l’occorrenza era stato organizzato un Posto Medico Avanzato (P.M.A.).

L’esercitazione, oltre a coinvolgere diversi mezzi navali e terrestri, ha visto la partecipazione di oltre 150 persone tra uomini delle diverse istituzioni coinvolte e volontari delle diverse associazioni. Tra gli obiettivi dell’esercitazione, sicuramente, quello di testare il corretto flusso di comunicazioni tra le diverse componenti del sistema e le procedure operative di evacuazione via mare dei bagnanti; ma anche quello di verificare la capacità di risposta della Struttura Comunale di protezione civile, anche in termini di interazione con i diversi Enti competenti. Inoltre, l’esercitazione odierna ha consentito di testare il grado di preparazione delle squadre di volontari che costituiscono una risorsa fondamentale nella perfetta riuscita di queste operazioni. Nell’evidenziare l’importanza di curare questi momenti esercitativi quale fondamentale strumento di preparazione e di prevenzione, il Direttore Marittimo e il Direttore del Dipartimento Regionale hanno tenuto a ringraziare tutte le componenti intervenute ribadendo, ancora una volta, come e quanto sia imprescindibile, nei momenti emergenziali, poter contare sull’apporto puntuale e coordinato di ciascuno.

Una parola di ringraziamento infine a tutti gli operatori degli Enti coinvolti e ai Volontari delle diverse associazioni locali che quotidianamente sono impegnati a fronteggiare le emergenze in mare e a terra per tutelare la sicurezza della collettività.

Si allega report fotografico.”

Guardia Costiera, Ufficio Circondariale Marittimo Vieste