Manfredonia Futsal, i primi stage sabato al PalaScaloria

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Il Manfredonia Futsal annuncia i primi stage di selezione: l’appuntamento è fissato per sabato 30 maggio alle ore 16:30 al PalaScaloria di Manfredonia, in attesa del completamento delle ultime formalità con il Comune di Manfredonia.

Stage del Manfredonia Futsal aperti a tutti

Gli stage del Manfredonia Futsal sono aperti a tutti, senza limiti di età. L’obiettivo primario del club è comporre una prima squadra di valore per affrontare il Campionato Regionale Pugliese di Serie C2, ma la sessione di selezione è anche il primo passo concreto verso la costruzione di un settore giovanile produttivo: tra le priorità del Manfredonia Futsal figura la formazione di una squadra capace di partecipare sin da subito al Campionato Nazionale Under 19.

Non è richiesta esperienza pregressa nel calcio a cinque, per quanto gradita. Lo staff, oltre a qualità sportive, cercherà passione, educazione, propositività, fame ed entusiasmo.

Come partecipare agli stage

È obbligatorio presentarsi con scarpe da parquet idonee. Non sarà consentita la partecipazione con calzature non adatte, soprattutto se con tacchetti.

Per informazioni è possibile contattare direttamente il DS del Manfredonia Futsal, Antonio Cotrufo, al numero di telefono 340 622 8621.

La palla passa a Manfredonia

L’entusiasmo che ha accolto l’annuncio della fondazione del Manfredonia Futsal ha dimostrato l’attesa provata nell’assenza del calcio a cinque in città. Ora bisogna passare a qualcosa di concreto: una raccolta di responsabilità, individuale e collettiva.

Il club chiama a raccolta i ragazzi del territorio volenterosi di indossare la storica maglia biancoceleste: appuntamento sabato al PalaScaloria con voglia di mettersi in gioco per costruire qualcosa di grande insieme.