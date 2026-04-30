Manfredonia Experience: giornalisti e influencer internazionali sul Gargano

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Dal 6 al 9 maggio si terrà Manfredonia Experience: la città apre le porte a giornalisti, travel blogger e content creator di rilievo internazionale. Il Press Tour, promosso dalla Fondazione Re Manfredi, ha un obiettivo preciso: costruire visibilità qualificata per la città attraverso narrazioni autentiche, capaci di raggiungere pubblici differenziati sui canali nazionali e internazionali.

Manfredonia Experience: le tappe e gli obiettivi

Il programma di Manfredonia Experience tocca i principali punti di interesse del territorio: il centro storico e il Castello Svevo-Angioino-Aragonese, il Parco Archeologico di Siponto con l’installazione di Edoardo Tresoldi, l’Abbazia di Santa Maria di Pulsano e l’Abbazia di San Leonardo in Lama Volara, l’Oasi Laguna del Re e il porto turistico Marina del Gargano. Spazio anche alle eccellenze agroalimentari e artigiane: pasta, olio, miele, prodotti caseari, pesca; elementi di un patrimonio che completa e arricchisce la narrazione del territorio.

Manfredonia Experience si inserisce in una strategia di promozione turistica che punta sulla reputazione della destinazione come leva di sviluppo economico: far conoscere Manfredonia a chi ancora non la conosce, valorizzarla agli occhi di chi la conosce già.