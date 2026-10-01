Marina del Gargano, un autunno di sport: arriva il Campionato Europeo UIM di Motosurf

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“Un mese e mezzo colmo di eventi sportivi di spessore: il Porto Turistico di Manfredonia Marina del Gargano va oltre il ruolo di porto di ormeggio per i diportisti, proseguendo nel suo percorso per diventare pienamente hub di accoglienza sportiva e turismo esperienziale per il territorio garganico.

Il weekend dal 2 al 4 ottobre porta in città il Campionato Europeo UIM di Motosurf, organizzato dalla Federazione Italiana Motonautica con la collaborazione dell’ASD Surf Boom e il sostegno della Regione Puglia. Circa 50 piloti europei, sette categorie in gara, ingresso gratuito. Non è la prima volta: già lo scorso anno il Marina del Gargano aveva accolto una tappa del Mondiale, costruendo il rapporto, stringendo una partnership con la FIM che porta, oggi, a questo grande evento.

Marina del Gargano: il percorso recente

Le settimane precedenti raccontano la direzione intrapresa da Marina del Gargano. La Pizzomunno Cup, storica e prestigiosa regata, ed i Campionati italiani giovanili di vela in doppio hanno portato nelle acque del Golfo equipaggi e velisti da tutto il territorio nazionale. La Re Manfredi Run ha animato il waterfront con una manifestazione podistica capace di unire allo sport la valorizzazione del centro cittadino e del lungomare. La sosta della New Zealand Endeavour, imbarcazione famosa legata all’America’s Cup, ha trasformato il porto turistico in una meta per appassionati di vela e di storia della navigazione da ben oltre i confini locali, nonché per curiosi stimolati dall’ottimo periodo vissuto dalla disciplina.

Il comune denominatore vede Marina del Gargano come cornice naturale di eventi capaci di portare grande valore e affluenza sul territorio.

Il Campionato Europeo UIM di MotoSurf

Il Motosurf chiude questo ciclo con il salto di scala più significativo. Chi arriva a Manfredonia questo finesettimana trova il mare del Gargano, una struttura moderna in un contesto paesaggistico di rara qualità e una città che sa accogliere. È questa la sostanza del turismo esperienziale che il Marina del Gargano sta costruendo, lontano dai mesi di punta, con lo sport come leva autentica di promozione territoriale ed una proposta nuova.

Il programma: venerdì 2 ottobre prove libere; sabato 3 qualifiche e gare dalle ore 11:00 (Heat 1, 2, 3); domenica 4 manche conclusive e Cerimonia di Premiazione. Ingresso gratuito dal Porto Turistico, con possibilità di seguire le gare in streaming sui canali ufficiali della Federazione Italiana Motonautica.”

Ufficio stampa

Gespo s.r.l. – Marina del Gargano