Manfredonia, aria di futsal: una nuova società di calcio a cinque?

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Manfredonia sembra pronta a diventare nuovamente teatro sportivo di una delle discipline che maggiormente l’hanno rappresentata: il futsal.

Indiscrezioni riportano come prossima la fondazione di una nuova società di calcio a cinque a Manfredonia, la cui ufficialità sembra essere particolarmente vicina. Al centro del progetto dovrebbero figurare alcuni imprenditori locali, affiancati da elementi esperti del settore e nuove figure giovani, con un forte radicamento nei contesti sportivi, culturali e di cittadinanza attiva.

La disciplina del futsal non viene praticata nella città sipontina da un anno, ovvero dalla mancata iscrizione ai campionati del Manfredonia C5, al termine di una stagione difficile ma storica: la seconda, di ritorno, in Serie A. Ad oggi, il club rimane l’unico nella storia cittadina ad aver raggiunto la massima categoria nel suo sport. Un prestigio rafforzato anche dalla lunghissima longevità nelle categorie nazionali.

Oltre alla storia di ventisei anni del Manfredonia C5, altre società non più esistenti hanno portato il futsal in città. Da citare, fra tutte, la Futsal Donia e la femminile Manfredonia 2000, entrambe con una Coppa Puglia nel palmarès.

La passione per il pallone a rimbalzo controllato ha subìto duri scossoni in questi anni, ma non è mai finita. A testimonianza di ciò, l’esodo di numerosi, tra tecnici, dirigenti e soprattutto giovani calciatori, in altre squadre. Oltre a folti gruppi che hanno figurato ottimamente con società come CUS Foggia (Serie C1 pugliese ed Under 19 Nazionale) e Monte Sant’Angelo (vincitrice del girone A di Serie C2 e dunque promossa), si segnalano anche prodotti del vivaio sipontino che hanno indossato maglie, con ottimi risultati, in tutta l’Italia.

Ad oggi, nonostante un ottimo periodo per la Puglia in questo sport, la provincia di Foggia arranca. Oltre alle già citate CUS Foggia e Monte Sant’Angelo, resiste nei campionati maschili soltanto il Lucera (stesso girone del Monte, ora impegnata nei PlayOff), mentre non giungono ancora notizie relative alla prossima stagione della Polisportiva Torremaggiore (Serie C1 molisana). Durante la stagione che sta terminando è avvenuto il ritiro dalla Serie D campana dell’Orsarosa, società d’Orsara di Puglia. Nell’ambito femminile, si prosegue nei complessi sforzi in ambito locale ad Ascoli Satriano (nei campionati campani) e San Severo (in quelli molisani). Si è sentita tantissimo l’assenza di Manfredonia, per vent’anni città capoluogo del futsal nella Capitanata e nel Gargano. Un ruolo che, forse, potrebbe tornare presto a svolgere.

Nella foto di Saverio De Nittis, il PalaScaloria di Manfredonia durante una gara di Serie A del Manfredonia C5.