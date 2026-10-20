Il Palco in una Stanza, questo weekend la rassegna pianistica Mirella Testoni
Nuovi appuntamenti annunciati da Il Palco in una Stanza. Opera Talent APS si riconferma una delle realtà più genuine, sofisticate e, soprattutto, produttive di musica e cultura a Manfredonia e dintorni.
Parte la nuova stagione, la quinta, con un appuntamento dal claim “Il Presente e il Domani in Concerto“. La direzione artistica non può che essere affidata alla soprano Francesca Rinaldi: la grande artista sipontina continua ad ospitare musicisti e scrittori in un emozionante intreccio. Fondamentale, quest’anno, anche il suo contributo diretto: ad aprire Il Palco in una Stanza agli spettatori, per quest’anno, è stata la presentazione de La Semina del Canto, la sua prima opera letteraria, presto oggetto di ampia trattazione sulle nostre pagine.
Il Palco in una Stanza: la rassegna pianistica Mirella Testoni
Primi appuntamenti musicali della quinta stagione de Il Palco in una Stanza: tre giovani pianisti, nella rassegna dedicata a Mirella Testoni. Si parte alle ore 21:00 di venerdì 23 ottobre con Marianna Ruggiero. Sabato 24, sempre alle 21:00, spazio ad Alessandro De Rosario. Chiude, domenica 25 alle ore 20:00, Gabriella Russo.
Per assicurarsi un posto, contattare sui social Il Palco in una Stanza. Foto: Michele Rinaldi.