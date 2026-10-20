Il Palco in una Stanza, questo weekend la rassegna pianistica Mirella Testoni

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Nuovi appuntamenti annunciati da Il Palco in una Stanza. Opera Talent APS si riconferma una delle realtà più genuine, sofisticate e, soprattutto, produttive di musica e cultura a Manfredonia e dintorni.

Parte la nuova stagione, la quinta, con un appuntamento dal claim “Il Presente e il Domani in Concerto“. La direzione artistica non può che essere affidata alla soprano Francesca Rinaldi: la grande artista sipontina continua ad ospitare musicisti e scrittori in un emozionante intreccio. Fondamentale, quest’anno, anche il suo contributo diretto: ad aprire Il Palco in una Stanza agli spettatori, per quest’anno, è stata la presentazione de La Semina del Canto, la sua prima opera letteraria, presto oggetto di ampia trattazione sulle nostre pagine.

Il Palco in una Stanza: la rassegna pianistica Mirella Testoni

Primi appuntamenti musicali della quinta stagione de Il Palco in una Stanza: tre giovani pianisti, nella rassegna dedicata a Mirella Testoni. Si parte alle ore 21:00 di venerdì 23 ottobre con Marianna Ruggiero. Sabato 24, sempre alle 21:00, spazio ad Alessandro De Rosario. Chiude, domenica 25 alle ore 20:00, Gabriella Russo.

Per assicurarsi un posto, contattare sui social Il Palco in una Stanza. Foto: Michele Rinaldi.