Murale Enrico Berlinguer a Manfredonia, la figlia Bianca all’inaugurazione

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Sabato 18 aprile è stato inaugurato, a Manfredonia, il murale dedicato ad Enrico Berlinguer, alle porte della “zona comparti” della città. L’opera, realizzata dall’artista francese Zabou e commissionata dal Comitato Berlinguer tra Noi, è stata ultimata da pochi mesi e, nel primo giorno di disvelo della targa sotto apposta, è stata presente la figlia dell’indimenticato politico: la nota giornalista Bianca Berlinguer.

Bianca Berlinguer si è inizialmente trattenuta con i presenti e la stampa (sui canali social de ilSipontino.net le interviste a lei, Angelo Riccardi e il Sindaco Domenico La Marca), per poi recarsi al Teatro Comunale Lucio Dalla, dove si è tenuto un dialogo condotto abilmente da Felice Sblendorio sulla memoria di Enrico.

Al Teatro, dove è stata adibita una mostra fotografica che ha celebrato varie tappe del percorso dello storico segretario del Partito Comunista Italiano, ha aperto il dialogo la proiezione di un breve documentario sulla realizzazione del murale. Successivamente si è andati a ripercorrere, con le parole della figlia Bianca, vari passaggi della vita e del percorso politico di Berlinguer: partendo dai primi passi e dalle caratteristiche che lo rendono tutt’ora un riferimento per molti, si è giunti al Compromesso Storico mai realizzato, al rapimento di Aldo Moro ed alla contrarietà di Enrico alle trattative con i terroristi.

Spazio anche alle fasi successive, come il progressivo allontanamento del PCI dall’influenza sovietica, le spaccature interne ed i passaggi antecedenti alla prematura scomparsa di Enrico Berlinguer. Una nota, inoltre, sulla posizione relativa alla questione israelo-palestinese: sul tema, le parole di Berlinguer in difesa della popolazione palestinese risultano ancora attuali se confrontate con l’evoluzione del dibattito e gli sviluppi contemporanei della vicenda.

A chiudere, sia il Comune di Manfredonia che il Comitato Berlinguer tra Noi hanno omaggiato Bianca con una targa celebrativa. In quel momento, il Sindaco Domenico La Marca ha preso parola, collegando l’influenza della figura di Berlinguer sulla sua politica con le recenti polemiche che lo hanno travolto.