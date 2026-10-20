Rally Porta del Gargano 2026 | Di Iuorio – Lazzarini vincono la 16ª edizione all’ultimo respiro

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Riccardo Di Iuorio trionfa nella 16ª edizione del Rally Porta del Gargano. Secondo posto per Porta, mentre Giannetti completa il podio.

Con la giornata di domenica si è chiusa la sedicesima edizione del Rally Porta del Gargano, appuntamento ormai immancabile per appassionati e addetti ai lavori. Tra motori rombanti, adrenalina alle stelle in ogni passaggio e l’inconfondibile odore di gomma ad ogni curva, hanno regalato un weekend di spettacolo e passione.

L’evento ha registrato un’ottima affluenza di pubblico sin dal sabato. Un gran numero di tifosi ha assistito alle prove spettacolo del sabato e riempito le diverse prove speciali della domenica, creando un’atmosfera entusiasmante e coinvolgente.

La gara è stata avvincente e combattutissima fino all’ultimo, con il duello tra l’idolo di casa Bergantino e il molisano Di Iuorio, con il pilota di Manfredonia abile a creare da subito un bel gap di 3,6 secondi dopo le due prove spettacolo del sabato sera.

La gara, proseguita la domenica sulle prove speciali, è stata ricca di colpi di scena e con distacchi ridottissimi in quasi tutte le classi. Bergantino ha sempre mantenuto la leadership della classifica generale ed è riuscito ad imporsi su tutte le speciali tranne nella PS5 e nella PS7, con distacchi ridottissimi ma a favore del pilota pugliese.

Il pilota di Manfredonia è stato vittima di un guasto meccanico alla molla del pedale dell’acceleratore che ha messo ko la sua Škoda Fabia R5 a pochi metri dalla partenza dell’ultima prova speciale, negandogli la 6ª vittoria consecutiva e 13ª assoluta nell’evento.

Gli equipaggi sono stati messi a dura prova dalla complessità tecnica del percorso, con i verdetti decisi solo negli ultimi 12,96 km della PS11 “Peschici” – svoltasi al contrario rispetto alla passata edizione – che si è rivelata prova decisiva per le classifiche di classe e per quella assoluta.

I risultati della gara

A salire sul gradino più alto del podio è stato l’equipaggio numero 3, Riccardo Di Iuorio – Nicolò Lazzarini su Škoda Fabia RS, con un tempo totale di 44’15.6, precedendo di 34,4 secondi il duo Davide Porta – Giovanni Maifredini.

A completare il podio, quasi in volata per la P2, con un ritardo di 37,7 secondi è l’equipaggio numero 2 Emanuele Giannetti – Gianluca Esposito.

Il duo ha affrontato il rally con l’unico scopo di portare punti a casa per la classifica della CRZ Zona 8, gestendo regolarmente la gara e recuperando il distacco accumulato nelle due prove spettacolo del sabato sera.

La terza posizione era quanto bastava per diventare campioni dell’ottava zona ed ottenere l’accesso matematico alla finale nazionale della Coppa Italia Rally ACI Sport, in programma a Lucca dal 12 al 15 novembre 2026.

Menzione d’onore per Davide Porta, navigato da Giovanni Maifredini sulla Škoda Fabia RS Rally2 del Lion Team. Il pilota di Torino ha conquistato un secondo posto di gran rilievo ottenuto con costanza e determinazione, oltre ad aver vinto la classifica Under 25 alla sua prima partecipazione all’evento.

Vincitori di classe:

Rally2: Di Iuorio–Lazzarini su Škoda Fabia RS

su Škoda Fabia RS Rally3: Della Sala–Marzella su Renault Clio

su Renault Clio Rally4: Solitro–Navarra su Renault Clio

su Renault Clio Rally5: Mainolfi–Bruni su Renault Clio

su Renault Clio N2: Della Sala–Iannaccone su Peugeot 106 S16

su Peugeot 106 S16 N3: Serafini–Salotto su Renault Clio RS

Partecipanti unici di classe:

R1T 4×4 Naz: Raduano–Manco su Toyota GR Yaris

su Toyota GR Yaris R3: Ascione–Ascione su Renault Clio

su Renault Clio A7: Natale–Raponi su Peugeot 306 Rallye

su Peugeot 306 Rallye N5: Massaro–Del Sordo su Citroën DS3

su Citroën DS3 Classe RS 2.0 Plus: Fragassi Giuseppe – Bondanese Luigi Gabriele su Renault Clio S 16

su Renault Clio S 16 RSTB 1.6 Plus: Caruso–Monte su Mini Cooper S (R56)

su Mini Cooper S (R56) RS 1.4 Plus: Branca–Petrone su Peugeot 106 Rallye

su Peugeot 106 Rallye RS 1.6: Petrillo–Di Meo su Suzuki Swift Sport MK4

Testo e foto a cura di Matteo Pio Rinaldi