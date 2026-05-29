Manfredonia Futsal, domani stage al PalaScaloria. Cotrufo: “Un’occasione unica”

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Domani, sabato 30 maggio alle ore 16:30, il PalaScaloria di Manfredonia apre le porte ai primi stage di selezione del Manfredonia Futsal.

Ad accogliere i partecipanti ci saranno lo staff tecnico e la dirigenza del club. Su tutti, il direttore sportivo Antonio Cotrufo e il nuovo allenatore Miki Grassi: due figure che insieme cumulano decenni di futsal ai piani alti del panorama nazionale e un legame profondo con questa città. Le figure giuste per dare il via ad un nuovo percorso.

Manfredonia Futsal: due obiettivi, un unico progetto

Gli stage del Manfredonia Futsal nascono con un duplice obiettivo. In primis, quello di costruire la prima squadra che affronterà il campionato di Serie C2 pugliese nella stagione 2026/27. Vi è, però, la volontà di costruire anche una rosa partecipante al campionato Under 19 Nazionale.

Il filo conduttore è lampante: lavorare sui giovani del territorio per costruire il futuro del calcio a cinque sipontino.

Come partecipare agli stage del Manfredonia Futsal

A tutti i partecipanti agli stage del Manfredonia Futsal si raccomandano: puntualità (consigliato anche di arrivare in anticipo); rispetto delle regole, degli altri partecipanti e dello staff; utilizzo di attrezzatura idonea, in particolare scarpe da parquet con suola piatta, assolutamente vietata la presenza di tacchetti.

Per quanto gradita, l’esperienza pregressa nella disciplina non è un requisito obbligatorio: si cercano profili appassionati, affamati e con voglia di rappresentare il proprio territorio, difenderne i suoi colori e riportare questa città nel posto che merita.

Cotrufo: “Un’occasione unica, ecco perché”

È il direttore sportivo, Antonio Cotrufo a rivolgersi direttamente ai ragazzi sipontini:

“È un’occasione unica perché i ragazzi decidono di entrare in un progetto. Decidono di entrare dentro una nuova storia, dentro qualcosa che possa riportare il nome di Manfredonia dove merita di stare. Questa nuova società non nasce per caso. Nasce dalla voglia di ricostruire. Nasce dall’amore per questo sport ma nasce soprattutto dalla volontà che noi tutti abbiamo di dare spazio finalmente ai ragazzi del nostro territorio. Vogliamo costruire uomini prima che giocatori.

Ricordatevi una cosa: le occasioni non aspettano per sempre. Sabato quindi non iniziano solo degli stage: inizierà un percorso. Chi avrà davvero voglia di lottare, di soffrire e di crescere insieme a noi potrà essere parte della rinascita del futsal a Manfredonia. Adesso tocca a voi. Noi siamo convinti: ci sarà la giusta risposta.”