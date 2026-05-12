Manfredonia in TV: Salvatore Cinque ad Avanti un Altro

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Un po’ di Manfredonia nella puntata di ieri sera, lunedì 11 maggio, di Avanti un Altro!, il noto programma televisivo di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Tra i concorrenti protagonisti della serata, infatti, è comparso il sipontino Salvatore Cinque.

Ventisette anni, Salvatore coltiva da sempre una forte passione per il mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento. Con questa partecipazione realizza il sogno di vivere in prima persona l’esperienza televisiva, confrontandosi con uno dei programmi più popolari in Italia.

Un primo tentativo c’era già stato con un casting per la partecipazione a Ciao Darwin. Da lì, la chiamata dell’emittente televisiva per il noto gioco a quiz, accettata con grande entusiasmo e curiosità.

Creativo e dinamico, il giovane sipontino ha dato vita anche ad un proprio progetto personale: Salvador Party. Un format d’intrattenimento costruito tra interviste, ironia e leggerezza, dedicato a persone accomunate dalla passione per canto, ballo ed altre forme d’espressione artistica. Un progetto che riflette pienamente la sua personalità e la volontà di mettersi continuamente in gioco.

Nella vita quotidiana, Salvatore lavora come modellista ed è impegnato ogni anno nell’organizzazione del Carnevale di Manfredonia, contribuendo alla realizzazione della tradizionale sfilata. Recentemente ha inoltre intrapreso una nuova esperienza professionale come onicotecnico, ampliando ulteriormente il proprio percorso creativo e lavorativo.

Una serata speciale, dunque, per un giovane del territorio che ha scelto di inseguire con entusiasmo la propria passione per il mondo dello spettacolo, con l’augurio che sempre più giovani manfredoniani possano confrontarsi con opportunità di valore.