Manfredonia Futsal, presentazione, ultima amichevole e poi il campionato

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Il Manfredonia Futsal ha presentato ufficialmente il proprio progetto mercoledì 23 ottobre all’InfoPoint di Piazzetta del Mercato a Manfredonia. Una serata partecipata ben oltre le aspettative, con dirigenza, staff tecnico, giocatori, collaboratori, sponsor, istituzioni e ospiti riuniti per raccontare un progetto che, fino a pochi mesi fa, era solo un’idea

Nel corso della serata è stato illustrato il percorso che ha portato alla fondazione del club, ripercorrendo la trentennale storia del calcio a cinque sipontino, e presentando nel dettaglio il lavoro svolto in questa prima fase: dal dietro le quinte alla prima squadra, dall’Under 17 alla Scuola Futsal (protagonista di un ulteriore Open Day), nonché tutte le iniziative per supportare il club, come la Tessera Sostenitore ed i codici di Tutti in Campo.

Serie C2: il calendario del Girone A

In questi giorni è stato rivelato il calendario del Girone A della Serie C2 pugliese, dove il Manfredonia Futsal è inserito. Ancora in attesa del comunicato della LND Puglia per quanto riguarda, invece, la Coppa Puglia. Nel frattempo, segue l’elenco degli incontri dei sipontini.

Byre Ruvo – andata in casa il 03/10, ritorno il 09/01;

Minervino Murge – andata in trasferta il 10/10, ritorno il 23/01;

Virtus Canosa – andata in casa il 24/10, ritorno il 30/01;

Apulia Trani – andata in trasferta il 31/10, ritorno il 06/02;

Lucera – andata in casa il 14/11, ritorno il 13/02;

Adriatica Barletta – andata in trasferta il 21/11, ritorno il 20/02;

Nettuno Bisceglie – andata in casa il 05/12, ritorno il 27/02;

Jovis Natio – andata in trasferta l’08/12, ritorno il 13/03;

Melphicta – andata in casa il 19/12, ritorno il 20/03.

Il girone appare ostico e bilanciato, probabilmente più di tutti in questa categoria. Numerose le squadre di ambizione e struttura, nel quale i manfredoniani vogliono ben figurare, dando priorità al lavoro ed alla crescita del gruppo.

Manfredonia Futsal: oggi l’ultima amichevole

Sabato 26 settembre, al PalaScaloria, la prima squadra del Manfredonia Futsal torna in campo per un nuovo test pre-campionato: arriva l’Adriatica Barletta, squadra ben strutturata che sarà anche avversaria in campionato. Calcio d’inizio alle 16:30. Ultimo, stimolante banco di prova, poi parleranno le gare ufficiali.

Nell’ultima settimana, che precede l’esordio storico in casa contro il Byre Ruvo, saranno effettuati gli ultimi annunci di completamento di dirigenza, staff, rosa e partner, già tutti al lavoro.