Manfredonia Futsal, Michele Calò è il Vice-Presidente e Direttore Generale

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Il Manfredonia Futsal comunica ufficialmente il ruolo di Michele Calò come Vice-Presidente e Direttore Generale del club per la stagione 2026/27.

Michele Calò: intraprendenza e passione

Michele Calò studia Marketing, lavora come venditore per l’Agenzia Immobiliare Metroquadro (partner fondamentale del progetto Manfredonia Futsal) ed è attivo da tempo nel mondo dello sport e del sociale sul territorio. Due esperienze, in particolare, raccontano chi è: il contributo all’Atletico Croce e il lavoro con la Gargano Europe Mobility, il progetto che porta studenti Erasmus a Manfredonia: contesti che richiedono capacità organizzativa, gestione delle relazioni e leadership, tutte qualità che Calò ha già dimostrato di possedere e di sapere mettere al servizio di un team.

Formatosi nel calcio tra Manfredonia e San Giovanni Rotondo, ha sempre coltivato un interesse per il futsal, abbinato a curiosità e intraprendenza che lo hanno portato a guardare questo sport con occhi diversi da quelli del semplice appassionato.

Manfredonia Futsal: giovani anche nell’organigramma

Michele Calò è stato tra i primi e più convinti sostenitori di questo progetto, molto prima della nascita del Manfredonia Futsal. La sua presenza nel ruolo di Vice-Presidente e Direttore Generale è il riconoscimento di un impegno già dimostrato e di un profilo che, nonostante l’età, ha già affrontato contesti e responsabilità tali da garantire affidabilità, presenza e, soprattutto, equilibrio decisionale.

Ora, per il giovane dirigente, si apre una stagione importante, ma non solo nel significato sportivo della parola. Nasce un percorso che, nelle intenzioni dello stesso Calò, potrebbe portare a grandi cambiamenti positivi nella sua vita e in quella della comunità che lo circonda, da sempre un elemento per lui imprescindibile.