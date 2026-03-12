Francesco Giorgino riceverà il Premio Re Manfredi a MarketingFest 2026

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Fondazione Re Manfredi annuncia che al prof. Francesco Giorgino sarà attribuito il Premio Internazionale di Cultura “Re Manfredi” alla Comunicazione, in una edizione speciale, durante la seconda giornata di MarketingFest 2026 (venerdì 20 marzo, a Manfredonia presso il Regiohotel Manfredi) al termine del suo speech delle ore 15:30.

Francesco Giorgino, figura di riferimento nel giornalismo e nella ricerca accademica, viene riconosciuto per la capacità di coniugare una straordinaria professionalità in un variegato percorso multidisciplinare che lo ha reso un’eccellenza italiana dello storytelling. Partito dalla Puglia, ha costruito una carriera che unisce l’attività televisiva e giornalistica alla docenza universitaria, trasformando il racconto dell’attualità in uno strumento di grande impatto culturale e civile: partendo dagli studi giuridici, passando per marketing, storia, politica, attualità e svariati altri temi, tutti trattati con rigore ed opportuno approfondimento.

Il conferimento arriva in un momento di particolare rilievo: la trasmissione XXI Secolo, condotta da Francesco Giorgino su Rai 1, ha infatti registrato risultati d’ascolto significativi nelle ultime settimane, con picchi di interesse ampiamente riconosciuti dal pubblico. Numeri recenti parlano di uno share del 13,8% nel primo momento dell’ultima puntata e di oltre 1.300.000 spettatori medi; la trasmissione ha ulteriormente raggiunto il 9,3% con oltre 500.000 spettatori in altri passaggi, con picchi in determinati approfondimenti di 3 milioni di telespettatori. Numeri che confermano la capacità del giornalista di parlare al grande pubblico con autorevolezza e chiarezza.

“È un onore avere il prof. Francesco Giorgino tra i nostri premiati”, dichiara il Presidente della Fondazione Re Manfredi, Michele De Meo. “La sua carriera è esemplare per chi fa del racconto e dell’analisi strumenti di cittadinanza, che sia tramite il lavoro nelle imprese o in altri ambiti. Averlo nuovamente a Manfredonia è per noi motivo di grande orgoglio: porterà competenza e stimoli preziosi al dialogo pubblico che vogliamo coltivare.”

Il riconoscimento sarà consegnato nell’ambito di MarketingFest, che si svolge il 19 e 20 marzo (con attività formative dedicate già dal 18 marzo, presto ulteriori informazioni). Il festival unisce formazione, dialogo, networking ed opportunità professionali. Quest’anno presenta un programma potenziato, tra speech, panel, workshop e un’area B2B. Le iscrizioni sono ancora aperte.

Ufficio stampa

Fondazione Re Manfredi