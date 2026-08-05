Manfredonia Futsal, Calò: “Vedremo il palazzetto pieno”

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Proseguono i lavori in casa Manfredonia Futsal. Mentre gli annunci relativi alla composizione della rosa sono vicini al termine, sono in arrivo numerose conferme relative allo staff tecnico e alla dirigenza, contando anche svariate figure già all’opera, oltre a notizie di carattere organizzativo per quanto riguarda la stagione in avvicinamento.

Grande protagonista del lavoro dietro le quinte è il giovanissimo Vice-Presidente e Direttore Generale Michele Calò, che abbiamo avuto modo di ascoltare.

Michele Calò: il primo periodo in dirigenza

A qualche mese dalla fondazione, quale bilancio è possibile tracciare di questi primi passi del Manfredonia Futsal?

“Un bilancio positivo, dato che abbiamo costruito in pochi mesi una struttura societaria, uno staff tecnico e una rosa quasi ultimata partendo da zero… abbiamo avuto una rapidissima organizzazione per le ‘fondamenta’, ora continuiamo con la struttura completa”.

Qual è stata la sfida più grande in questa fase di avvio?

“Sicuramente mettere in piedi una società in tempi brevissimi, la ricerca dei partner e l’organizzazione interna sono stati gli ‘ostacoli’ principali”.

La filosofia del Manfredonia Futsal ed il suo progetto

Che ruolo gioca il legame con il territorio nella filosofia della società?

“Il club nasce per rappresentare la città e il suo tessuto sociale, infatti grazie all’ottimo lavoro dei nostri grafici abbiamo richiamato l’identità sipontina e quella del Gargano come parte integrante del brand”.

Come stanno procedendo i rapporti con le istituzioni locali sul piano organizzativo?

“Stiamo avendo un dialogo costante e costruttivo, c’è molta disponibilità organizzativa da ambo le parti”.

Che ruolo avranno gli sponsor e i partner commerciali in questo progetto? C’è apertura a nuove collaborazioni?

“Il ruolo degli sponsor in questo progetto sarà centrale, vogliamo massima partecipazione e visibilità… Ci tengo sempre a ringraziare chi già ha risposto con fiducia ed invito nuovi partner ad entrare a far parte di questo progetto”.

Manfredonia Futsal: i prossimi impegni

Ci sono ancora annunci in arrivo, sul fronte staff o organizzativo?

“Il percorso di completamento dell’organigramma è ancora in corso, a brevissimo ci saranno nuovi annunci su tutti i fronti: ⁠giocatori, ⁠staff e a livello organizzativo e progettuale.

Cosa ti senti di chiedere ancora alla città e ai tifosi in questa fase?

“Alla città chiedo collaborazione, fiducia e soprattutto entusiasmo… il nostro è un progetto a lungo termine ma ho buone sensazioni: già da quest’anno vedrò il palazzetto pieno”.