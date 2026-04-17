Settimana Blu e Giornata della Costa, un lavoro di sensibilizzazione

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Al termine del percorso della Settimana Blu, della Giornata della Costa e altre iniziative, la Capitaneria di Porto di Manfredonia ha rilasciato un comunicato riassuntivo delle attività di seguito riportato.

Settimana Blu e Giornata della Costa: il comunicato

“Si è conclusa con assidua partecipazione e grande entusiasmo la Settimana Blu – Giornata regionale della Costa – edizione 2026, svoltasi dal 30 Marzo al 12 aprile 2026 e organizzata dalla Capitaneria di Porto di Manfredonia. Le iniziative poste in essere sono state molteplici e hanno visto tutte le Istituzioni, Enti e Associazioni del territorio collaborare al fine di realizzare dei contenuti interessanti per tutti i partecipanti. Una sinergia che da anni rappresenta uno dei punti di forza dell’iniziativa, rendendola di anno in anno sempre più incisiva ed efficace.

La Giornata del mare e della cultura marinara, istituita con l’art. 52 del D.lgs. 171/2005 nonché la Giornata regionale della costa istituita con Legge Regionale n.15/2024 si prefiggono lo scopo di contribuire attivamente alla formazione delle nuove generazioni nell’ambito della tutela del territorio costiero, della conservazione delle biodiversità e della valorizzazione e conservazione del patrimonio marino oltre che della Costa

Nel corso delle giornate organizzate in occasione della settimana blu 2026 circa 1000 studenti delle diverse scuole di ogni ordine e grado sono stati ospitati presso diverse location allestite potendo toccare sul campo quello che viene fatto per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente.

Analogo successo è stato riscosso dalla Giornata Regionale della Costa, giunta quest’anno alla sua terza edizione, che ha visto una partecipazione attiva e trasversale di cittadini, studenti e visitatori.

Tra le iniziative ricordiamo quella di “Spiagge Pulite”, svolte presso la logistica addestrativa “G. Lamorgese” di Siponto – lido Esercito, dove sono stati raccolti circa 7050 kg di rifiuti, contribuendo in modo concreto a restituire decoro a tratti significativi del litorale. Particolarmente emozionante è stato il momento del rilascio delle tartarughe marine curato dal Centro recupero Tartarughe marine di Legambiente di Manfredonia, che ha coinvolto il pubblico sensibilizzandolo sull’importanza della salvaguardia della fauna marina.

Allo stesso tempo, le attività di “dragon boat” in collaborazione con l’Associazione Andos di Foggia, con la specifica finalità terapeutica della riabilitazione post operatoria delle donne operate di cancro al seno. Hanno favorito lo spirito di squadra e la partecipazione attiva, creando occasioni di condivisione e coinvolgimento diretto.

Non da meno la visita al Faro del porto commerciale di Manfredonia ha costituito un’opportunità unica per cittadini e visitatori di scoprire e approfondire la conoscenza del patrimonio locale, contribuendo a rafforzare il legame con il territorio.

La riuscita dell’evento conferma la “Giornata regionale della Costa” come un progetto destinato a consolidarsi nel tempo, con l’obiettivo di lasciare un’impronta duratura sul territorio. Un percorso che mira a rafforzare il legame tra comunità e mare, promuovendo comportamenti consapevoli e sostenibili a beneficio delle generazioni presenti e future.”

Interviste sul tema sui canali social de ilSipontino.net.