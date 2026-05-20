Nasce il Manfredonia Futsal: il calcio a cinque torna in città

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Mercoledì 20 maggio 2026 nasce ufficialmente l’ASD Futsal Manfredonia: una data a lungo attesa. Con la fondazione, il club ha contestualmente presentato domanda di affiliazione alla FIGC ed alla UISP e, nel più breve tempo possibile, procederà all’iscrizione al Campionato Regionale Pugliese di Serie C2 di calcio a cinque per la stagione 2026/27. Il futsal torna a Manfredonia.

Una storia da non dimenticare

La storia della città nel futsal è lunga e ricca. Il Manfredonia C5 ha scritto pagine importanti per un quarto di secolo, fino alla conclusione della sua attività nel 2025: unica società della città ad aver disputato la massima categoria del proprio sport, con la storica seconda stagione in Serie A come ultima della vita del club. Accanto ad esso, nel tempo, la Futsal Donia e la Manfredonia 2000 (società femminile), entrambe capaci di conquistare una Coppa Puglia. Un movimento che ha vissuto momenti di autentica eccellenza e che, nell’ultimo anno, ha conosciuto un pesante silenzio che ha spinto ad una reazione.

Manfredonia Futsal: il progetto

L’ASD Futsal Manfredonia nasce dall’incontro fortemente voluto tra figure già navigate nell’ambiente del calcio a cinque, giovani sipontini radicati nella cittadinanza attiva e nel mondo sportivo amatoriale, ed un gruppo di imprenditori che crede in questo sport, nei suoi valori, nel suo potenziale di sviluppo socio-culturale, nel suo valore comunitario, nelle sue possibilità di networking e crescita economica.

Un incontro che ha prodotto una visione ed una identità chiare e forti. La squadra è Manfredonia, con le sue contraddizioni, la sua vitalità, la sua storia e le sue ambizioni. Un club che si rifarà alle radici profonde della città: Siponto, il mare, il Gargano, il folklore, i colori e i simboli che appartengono a questa comunità. Altrettanto precisi i valori: sostenibilità in ogni sua forma, attaccamento alle radici, volontà di ambire all’eccellenza, identità popolare. Una missione chiara: riportare il futsal che conta a Manfredonia, dare alla città un vessillo sportivo, un mezzo per identificarsi, fare rete, restare uniti.

Il consiglio direttivo del Manfredonia Futsal

Alla guida del club, un gruppo che unisce esperienza, competenza e passione. Maurizio Pesante, imprenditore noto per essere il titolare di Gimar Soc. Coop. (specializzata in servizi di disinfestazione e derattizzazione), è il presidente; al suo fianco Michele Calò, vice-presidente e direttore generale, giovane figura già attiva in ambiti sportivi. Lucia Castriotta ricopre il ruolo di segretaria: nome noto e apprezzato nell’ambiente per il lavoro nei settori giovanili e scolastici. Michelangelo de Fabritiis, tesoriere, porta nel club la solidità e l’esperienza di un dirigente navigato. Nel consiglio direttivo figura anche Federico Guerra, giovane team manager già attivo nella disciplina e tra i primi promotori del progetto. Lo staff tecnico verrà annunciato a breve.

Gli stage e la chiamata alla città

Nelle prossime settimane prenderanno il via i primi stage. Nonostante l’obiettivo di costruire la prima squadra per la Serie C2, gli allenamenti di selezione saranno aperti a tutte le fasce d’età: manifestazione della volontà di mettere i primi tasselli per ricostruire un settore giovanile produttivo.

Manfredonia vuole tornare ad essere il punto di riferimento di un territorio in difficoltà, sotto tutti i punti di vista ma soprattutto nel suo sport, capace di crescere sportivamente e di generare valore reale per tutta la comunità sipontina.

La città, in quest’anno passato, ha dimostrato di aver sofferto il vuoto, l’assenza di questo sport e di ciò che ha rappresentato. Ora è il momento di rispondere presente: atleti, cittadini, tifosi, istituzioni, imprenditori, partner. Il futsal torna in città ed ha bisogno di tutti. Quella che si apre oggi è una responsabilità condivisa, da raccogliere insieme e da portare avanti con ambizione e l’orgoglio di essere sipontini.

Una nuova storia inizia qui.