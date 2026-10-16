Proteste, domattina corteo studentesco a Manfredonia

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Non si ferma l’ondata di proteste e manifestazioni che sta bloccando il sud Italia. Manfredonia è una delle città maggiormente coinvolte dal fenomeno, ingiustamente narrato marginalmente dai grandi media nazionali. Ai cortei di svariate categorie lavorative si aggiungono gli studenti che domattina, sabato 17 ottobre, scenderanno per le strade sipontine.

Proteste a Manfredonia: il corteo di domattina

Dopo una manifestazione di questa mattina da parte degli studenti degli Istituti Roncalli-Fermi-Euclide e della sede di Manfredonia dell’IPEOA Lecce, domani si aggregheranno le comunità dell’Istituto Toniolo e del Liceo Galilei-Moro.

Le ragioni della protesta sono spiegate in una infografica che sta circolando sui social network in queste ore: il caro carburante e la crisi dell’agricoltura, per solidarietà e comprensione del danno subito dal territorio e dalle famiglie, ma una nuova occasione per rilanciare le problematiche legate agli istituti scolastici.

Sembra ormai acqua passata, infatti, quanto accaduto proprio al Liceo scientifico e classico lo scorso anno: una situazione di disagio per strutture insicure e fatiscenti, rapidamente liquidata dalle istituzioni con un nulla di fatto.

La manifestazione comincerà alle ore 8:30 nei pressi del Toniolo, dove tutti i partecipanti si riuniranno. Il corteo partirà alle ore 9:00 e il punto di arrivo sarà Piazza del Popolo.

Immagine del sit-in di gennaio al Liceo Galilei-Moro.