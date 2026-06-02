Toniolo’s Got Talent 2026 tra entusiasmo, premi e ricordi

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Il Toniolo’s Got Talent 2026 è andato in scena e ha mantenuto le promesse. La serata conclusiva di mercoledì 27 maggio all’Auditorium dell’I.I.S.S. G. Toniolo di Manfredonia ha raccolto grande entusiasmo, confermando e superando quanto già mostrato nelle recite mattutine per la comunità scolastica. Musica, canto, danza e performance live si sono alternate su un palco che, per una sera, ha trasformato l’istituto in un teatro vero e proprio.

Lo spettacolo del Toniolo’s Got Talent

Sul palco si sono alternati studenti che hanno scelto di mettersi in gioco, mostrarsi, farsi valere per quello che sanno fare e lo hanno fatto con una qualità che ha sorpreso e convinto. La serata, pensata come uno show dinamico, ricco di sorprese, si è dimostrata tale: emozionante, varia, capace di tenere la sala in tensione dall’inizio alla premiazione finale. Un format che negli anni si è consolidato come tradizione vincente dell’istituto, capace di rivelarsi ogni volta innanzitutto un momento di condivisione e di libero spazio per la creatività degli alunni e, per qualcuno, una potenziale prima volta su un palco.

I vincitori di questa edizione

La novità di quest’anno è stata rappresentata dalla possibilità di votare le proprie esibizione favorite. Sono stati assegnati quattro premi: il vincitore assoluto è Damiano Ardò, a Pasquale D’Antuono il Premio Studenti, per Alissa Primosa il Premio Professori, mentre viene asssegnato a Giulia Lauriola il Premio Stampa, invitata durante l’ultima sera.

L’organizzazione e il progetto educativo

Dietro la serata c’è un lavoro lungo, costruito nel tempo da un gruppo di docenti che ha creduto nel progetto e lo ha portato avanti con impegno: i professori Pellegrino Iannelli (dirigente scolastico), Vincenzo Leone (gregario del dirigente), Michele Rinaldi (referente viaggi ed attività extradidattiche), Luigi Olivieri, Anna Angela Di Candia e Michela De Filippo hanno curato la nuova edizione di questa tradizione. Il Toniolo’s Got Talent è, nella sua sostanza, un progetto educativo e sociale, dando voce alle passioni dei ragazzi, costruendo momenti di aggregazione e protagonismo giovanile, offrendo agli studenti uno spazio che i banchi, da soli, non possono dare.

Chissà che per qualcuno di questi ragazzi il Toniolo’s Got Talent possa andare oltre le belle giornate ed i ricordi indelebili creati in compagnia: per alcuni talenti sipontini, la manifestazione ha rappresentato l’inizio di una carriera.